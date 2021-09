Die Weimer Media Group hat ein neues Video-Format mit Sigmund Gottlieb angekündigt. Der frühere BR-Chefredakteur ist seit Anfang September Herausgeber des Debatten-Portals "The European", das zum Verlag des ehemaligen "Focus"-Chefs Wolfram Weimer gehört. Künftig soll er immer freitags in einem Kommentar zur hören und sehen sein, darin will er innenpolitische Entwicklungen in Deutschland kommentieren.

Die Aufgabe dürfte Gottlieb nicht neu sein, als BR-Chefredakteur sprach er immer wieder Kommentare, etwa in den "Tagesthemen". Die Weimer Media Group spricht derweil von einer "Bewegtbild-Offensive", der Gottlieb-Kommentar soll ein Teil davon sein. "Wir freuen uns, einen so herausragenden Spitzenjournalisten für uns gewonnen zu haben. Sigmund Gottlieb gilt für Millionen Deutsche als eine kraftvolle und integre Stimme in der veröffentlichten Meinung. Der European wird mit ihm an der Spitze seine Position als das große Debattenportal Deutschlands weiter ausbauen und profilieren", sagen die Verleger Christiane Goetz-Weimer und Wolfram Weimer.