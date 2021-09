Ausbildungsmöglichkeiten und Studiengänge im Bereich Fiction gibt es viele, im Bereich der non-fiktionalen Unterhaltung sieht das schon ganz anders aus. Die Internationale Filmschule Köln (ifs) hatte daher bereits Anfang des Jahres einen neuen Master-Studiengang mit dem Titel "Entertainment Producing" angekündigt, dieser wird geleitet von der ehemaligen Netflix-Managerin Jennifer Mival (DWDL.de berichtete). Nun ist der Studiengang gestartet.

14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland und der Schweiz bilden den ersten Jahrgang. In den kommenden vier Semestern werden sie in dem berufsbegleitenden Studiengang alles über Entwicklung, Produktion und Auswertung non-fiktionaler Entertainment-Formate lernen. Ziel sei es, "ambitionierte Medienschaffende bei ihrer beruflichen Weiterentwicklung zum Entertainment Producer zu unterstützen".

"Nach mehr als drei Jahren intensiver Entwicklung und Vorbereitung kann es jetzt endlich losgehen mit dem Entertainment-Studium. Ich danke allen, die daran mitgewirkt haben, und heiße die ersten Studierenden sehr herzlich willkommen – in der ifs und in Köln, dem führenden Entertainment-Standort Deutschlands", so Petra Müller, Geschäftsführerin der Film- und Medienstiftung NRW und Gesellschafterin der ifs. Entwickelt wurde der Studiengang auf Initiative und mit Unterstützung der Film- und Medienstiftung NRW sowie in enger Kooperation mit der Entertainment Master Class und etablierten Produzentinnen und Produzenten aus dem Bereich Unterhaltung.

Nadja Radojevic, Geschäftsführerin der ifs, sagt: "Ich freue mich, dass dieser im deutschsprachigen Raum einzigartige Masterstudiengang jetzt mit einem starken und vielfältigen Jahrgang startet. Ein herzliches Willkommen an die neuen Studierenden und ein inspirierendes erstes Semester!". Und Studiengangs-Leiterin Jennifer Mival ergänzt: "Im ersten Semester fokussieren wir uns auf die Entwicklung von innovativen Entertainment-Formaten für einen sich wandelnden, hochkompetitiven Markt mit seinen vielfältigen Distributionsformen. Wir starten also mitten in einem zentralen Thema, das unsere Branche bewegt. Ich freue mich sehr auf den spannenden Austausch mit den Studierenden unseres ersten Jahrgangs und bin dankbar für unsere Kooperationspartner und Lehrenden aus der Branche, die uns zum Start dieses einzigartigen Masterstudiengangs unterstützen und realistische Briefings und Feedback geben werden."