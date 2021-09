Im März 2020, zu Beginn der Coronakrise, zeigte der ORF die acht Folgen von "Freud" und erzielte damit gute Quoten. Kurze Zeit später machte Netflix die Serie verfügbar - auch in Deutschland. Nun gibt es auch einen Termin für die deutsche TV-Ausstrahlung der ORF/Netflix-Koproduktion: ZDFneo wird alle acht Folgen am Samstag, den 30. Oktober, ab 23:35 Uhr am Stück ausstrahlen. Danach stehen sie bis kurz vor Weihnachten in der Mediathek zum Abruf bereit.

Die Serie spielt in Wien: Der junge Sigmund Freud (Robert Finster) jagt gemeinsam mit der atemberaubend schönen Fleur Salomé (Ella Rumpf), die sich als Medium bezeichnet und Visionen über einen Serienmord empfängt, und dem mürrischen Inspector László Kiss (Georg Friedrich) einen sadistischen Serienmörder. Dessen Opfer sind junge Frauen aus Adelshäusern oder alteingesessenen bürgerlichen Familien. Die Wiener Gazetten betiteln den Täter als "Puppenmörder", da er seine Opfer durch einen gezielten Stich ins Rückenmark vollständig lähmt, so dass sie einer Puppe gleich unbeweglich und wehrlos dem Tode entgegen sehen.

Der Mystery-Thriller wurde produziert von Satel Film und Bavaria Fiction, Marvin Kren führte Regie. "So viel Freiheit wie in 'Freud' hatte ich bislang nie", erklärte Kren im März 2020 im DWDL.de-Interview. "Auch dank meiner drei Autoren, mit denen wir aus fast jedem Budget was Spannendes gemacht hätte." Zum Autoren-Team gehörten Stefan Brunner und Benjamin Hessler. "‘Freud’ will zeigen, was wir für großartige, aber auch abgründige Wesen wir sind. Trotzdem will ‘Freud’ auch ganz dringend gut unterhalten", so Kren damals.