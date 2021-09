ZDFneo hat die Produktion einer neuen Serie angekündigt. So hat man sich mit dem schwedischen Sender TV4 zusammengetan und arbeitet an dem Thriller "Riding in Darkness", die Dreharbeiten in Stockholm und Umgebung laufen bereits. Erzählt wird nach wahren Begebenheiten das grausame Schicksal junger Frauen. Jahrelang werden sie von dem angesehenen Pferderanch-Besitzer Tommy (Jonas Karlsson) missbraucht und manipuliert – bis es ihnen gelingt, sich von ihrem Tyrannen physisch und psychisch zu befreien.

Die True Crime-Story wird aus den Perspektiven des 16-jährigen Stallmädchens Molly (Saga Samuelsson), von Lotta (Malin Persson), der Ehefrau des Ranch-Besitzers, und deren Tochter Victoria (Hanna Ardéhn) geschildert. "Jede einzelne Geschichte ist auf ihre eigene Weise tragisch und emotional, aber gleichzeitig auch hoffnungsvoll und ermutigend", heißt es vom Sender. Am Ende werden aus den Opfern "starke Persönlichkeiten, die sich ihrem Leid entgegenstellen und ihr Schicksal wenden."

"Riding in Darkness" ist eine internationale Koproduktion und wird von der schwedischen Produktionsfirma Jarowskij, unter der Verantwortung von Emmy Nyberg, hergestellt. Molly Hartleb und Julia Lindström führen Regie. Die ZDF-Redaktion hat Katharina Kremling. Carina Bernd übernimmt die ZDFneo-Koordination. Gedreht werden soll noch bis Ende des Jahres.