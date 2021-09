Selten gab es eine größere Premiere für ein non-fiktionales TV-Format in Deutschland - und das ganz unabhängig von der Corona-Pandemie: Der Premieren-Event in der bayerischen Hauptstadt wurde in 250 Kinos in Deutschland und Österreich übertragen. Mehr als 10.000 Tickets seien dafür verkauft worden, sagt Philip Pratt, Chef der deutschen Eigenproduktionen bei Amazon Studios, auf der Bühne der Astor Film Lounge im Münchener Arri Kino.

Natürlich ohne auch weiterhin konkrete Zahlen zu nennen, erklärt Pratt den großen Bahnhof für "LOL - Last One Laughing": Das von Constantin Entertainment produzierte Comedyformat sei der bisher erfolgreichste Start auf Prime Video in Deutschland gewesen. Kein Wunder, dass auch Produzent und Constantin Entertainment-Chef Otto Steiner am Abend strahlt. Vor lauter Freude rutscht ihm im Talk nach dem Screenings der ersten beiden Folgen auf der Bühne auch schon die Ankündigung der dritten Staffel von "LOL" raus.

Begonnen hatte der Premieren-Abend mit einer einstündigen Red-Carpet-Show in der das Moderationsduo Nina Eichinger und Amiaz Habtu zusammen mit Comedian Simon Pearce den anwesenden Cast auf dem Weg zum Kinosessel in einen Comedy-Parcours verstrickte. Vor Ort waren fast alle, außer Larissa Rieß und Klaas Heufer-Umlauf. Annette Frier ließ sich von Dreharbeiten eines anderen Projekts per Video zugeschaltet. Die PreShow - Entertainment insbesondere für die 250 angeschlossenen Kinosäle.

Dabei ein Gewinn wie immer: Anke Engelke und Bastian Pastewka. Beide haben mal wieder bewiesen, dass sie in dieser Kombination dem deutschen Fernsehen schmerzlich fehlen. Bemerkenswert souverän war Comedian Tahnee, die von Amiaz Habtu angesprochen auf ihre Ruth-Moschner-Performance beim Deutschen Fernsehpreis, die Probleme bei dem missglückten Auftritt erklärte, letztlich aber gelassen souverän mit den Worten schloss: "Sometimes you win, sometimes you lose". Respekt dafür gab es von den zahlreichen Branchenvertretern, die eine Woche zuvor in Köln bei der Preisverleihung dabei waren.

Die Premiere der zweiten Staffel "LOL", es war auch ein Branchentreff. Ob es nun Fabian Tobias und Rainer Laux von Endemol Shine Germany bzw. Rainer Laux Productions waren, Axel Kühn von Tresor TV, Astrid Quentell von Sony Pictures, Nina Etspüler von Leonine oder Tom Sänger von Bavaria Entertainment - der Einladung von Prime Video waren am Donnerstag überraschend viele Branchenvertreter gefolgt. Auch das ist wahrlich nicht oft der Fall bei Premierenfeiern, noch seltener aber bei non-fiktionalen Programmen. Unter den weiteren Gästen war auch "Löwin" Judith Williams und Markus Schäfer, bis vor kurzem All3Media-Chef in Deutschland.