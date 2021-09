Inspirieren und Impulse setzen möchte Privatsender Vox mit einer eigenen Themenwoche vom 1. bis 7. November 2021: Herzstück der Themenwoche wird eine gleich am ersten Abend dieser gezeigte Infotainment-Show namens "VoxforWomen – Das Event" mit Natalia Wörner, die als Mitinitiatorin nicht nur Aufklärungsarbeit betreiben, sondern auch Forderungen stellen wolle. Laura Wontorra soll die Show moderieren.

Zu Gast sein werden dann unter anderem Autor und LGBTQ-Sonderbotschafter des Europäischen Parlaments, Riccardo Simonetti, Köchin und Gastronomin Haya Molcho sowie Frauenärztin und Bestsellerautorin Sheila de Liz. Die Gäste widmen sich jeweils einem Thema - etwa Rollenbilder, Berufe und Aufklärung. Vox versteht das Format als "dreidimensionale Initialzündung". Das Format besteht aus Reportagen und Talksituationen wie auch aus verschiedenen Experimenten mit den Zuschauenden. Es entsteht in Zusammenarbeit mit We Are Era und UFA Documentary.

Schon vor der Ausstrahlung werde man das Thema "Female Empowerment" in den sozialen Medien aufgreifen, die Sendung selbst solle ein Startschuss sein. Chefredakteur Marcel Amruschkewitz erklärt: "Als Fernsehsender sehen wir uns in der Verantwortung. Wir prägen Rollenbilder, wir prägen die Wahrnehmung, wir sind in der Lage, starke Geschichten zu erzählen, in denen unsere Zuschauer:innen Inspiration finden. Genau das machen wir, und mit dem Start von '#VoxforWomen' mehr denn je mit dem Fokus auf die weibliche Perspektive.“

So wird in der Themenwoche auch das aktuell noch bis Ende kommender Woche geplante Short-Format "#VoxStimme" zurückkehren, mit fünf Folgen um 20:13 Uhr. Gewidmet sind diese fünf Ausgaben dann ausschließlich Statements rund um das Thema "Female Empowerment". Mit "Weil du ein Wunder bist" zeigt Vox am Dienstag, 2. November eine neue Primetimesendung, in der Bestsellerautorin Nicole Staudinger, die sich nach mehrfachen Krebserkrankungen mit mentaler Stärke, Optimismus und Lebensfreude immer wieder ins Leben zurückgekämpft hat, außergewöhnliche Menschen oder Familien trifft. Zudem ist eine "Grill den Henssler"-Sendung mit einem rein-weiblichen Team, das gegen Steffen Henssler antritt, Teil der Vox-Themenwoche am ersten November-Sonntag.