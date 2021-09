Es ist diesmal kein mehrminütiges Video, in dem sich Komiker und Moderator Luke Mockridge zu Wort meldet, sondern ein kurzes und knappes Posting: Der 32-Jährige teilte mit, seine Auszeit aufgrund der aktuellen Berichterstattung auf unbestimmte Zeit zu verlängern. Eigentlich war die TV-Pause auf das Jahr 2021 begrenzt. Mockridge hatte Ende August betont, sich erst einmal "im Stillen sammeln" zu wollen. Kurz später stärkte ihm sein Sender Sat.1 jedoch den Rücken, in dem er mitteilte, 2022 die Show "All Together Now" mit Luke als Moderator zu planen. Das Format sollte von seiner Firma Lucky Pics gemeinsam mit Endemol Shine Germany hergestellt werden.

"Ich brauche Zeit, Ruhe und Abstand, um zu verstehen, zu lernen und heilen", schrieb Mockridge nun auf seinem Account. "Aus diesem Grund kann und werde ich die für das kommende Jahr bereits angekündigten Sat.1-Shows nicht moderieren." Somit dürfte klar sein, dass auch weitere Luke-Projekte beim Sender, also Primetimeformate wie "Catch", "Greatnightshow" oder "Luke – Die Schule & Ich" weiterhin ruhen.

Vorausgegangen war eine aktuelle "Spiegel"-Berichterstattung, die neue Vorwürfe gegen Mockridge erhebt. Ein TV-Aus für immer plant der 32-Jährige derweil aber nicht, beschließt er sein kurzes Statement doch mit den Worten: "Wir sehen uns wieder." Sofern Sat.1 am existierenden Zeitplan festhalten will, muss der Sender sich nun also einen neuen Host für das Musik-Format "All Together Now". Zudem müssten geplante Staffeln weiterer Luke-Shows erst einmal geschoben werden.

Auf DWDL.de-Anfrage erklärte Sat.1-Sprecher Christoph Körfer am Samstagvormittag: "Wir respektieren die Entscheidung von Luke Mockridge, seine Auszeit zu verlängern und die für 2022 angekündigten Sat.1-Shows nicht zu moderieren."