Am Ende lagen die Meinungsforscher richtig: Die SPD hat die Union bei der Bundestagswahl tatsächlich überholt. Wer Kanzler wird, ist aber noch immer unklar. Das machen auch einige Tageszeitungen in ihrer Berichterstattung am Montag zur Schlagzeile. "Kanzler-Krimi", etwa titeln "Bild" und "Express". Fast identische Überschriften gibt's bei "FAZ", "SZ" und "Welt", die allesamt auf den Kampf zwischen Olaf Scholz und Armin Laschet setzen.

Die etwas kreativeren Überschriften gibt's in Reihe zwei der deutschen Print-Landschaft zu finden. Ganz vorne mit dabei ist natürlich mal wieder die "taz", die titelt: "Es ist ein Junge". Passend dazu zeigt man einen blauen Strampler. Ziemlich locker und dann doch sehr auf den Punkt titel die "Hamburger Morgenpost": "Schlumpf ist Trumpf!", heißt es auf der Titelseite. Hintergrund ist die Aussage von CSU-Chef Markus Söder, Olaf Scholz würde immer "schlumpfig" grinsen.

Interessant ist auch ein Vergleich der Berliner Zeitungen: Während die "BZ" die Abgeordnetenhauswahl deutlich größer fährt als die Bundestagswahl, stehen die beiden Abstimmungen in der "Berliner Morgenpost" sowie im "Tagesspiegel" recht gleichwertig nebeneinander. Ärgern wird man sich heute vermutlich beim "Handelsblatt", dort war nämlich offensichtlich früh Redaktionsschluss. So druckte man Prognosen, die im Bund ein deutlich engeres Rennen zwischen Union und SPD prophezeiten. Und laut "Handelsblatt" lagen die Grünen in Berlin vor der SPD - insgesamt also kein Ruhmesblatt für die Zeitung.