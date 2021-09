Sechs neue Folgen der ARD-Serie "All you need" befinden sich mittlerweile im Dreh, das hat der öffentlich-rechtliche Sender nun bestätigt. UFA Fiction wird in Berlin sechs neue Folgen produzieren. Die Serie wurde zunächst in der Mediathek veröffentlicht und war später zunächst bei One und dann auch im Ersten zu sehen. Bei One war das Publikum ziemlich klein, durch die Ausstrahlung im Ersten kamen noch einmal einige Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu.

Nach Angaben der ARD wurde die Serie bislang fast zwei Millionen Mal in der Mediathek abgerufen. Wie viele Menschen die Folgen aber vollständig gesehen haben, ist unklar. Noch vor der Veröffentlichung hatte die ARD die Serie, die bei den Kritikern überwiegend gut ankam, um eine zweite Staffel verlängert. Gedreht wird nun noch bis Anfang Oktober.

Für die Fortsetzung stehen erneut Benito Bause als Vince, Arash Marandi als Levo, Christin Nichols als Sarina, Frédéric Brossier als Robbie und Mads Hjulmand als Tom vor der Kamera. Doch es gibt auch Zuwachs in der Clique: Ludwig Brixspielt Sarinas Bruder Simon, Tom Keune Rugbytrainer Andreas. Regisseur und Headautor ist, wie auch bei der ersten Staffel, Benjamin Gutsche. Zum Buch-Team gehören auch Ceylan Yildirim und River Matzke. Als Produzentin fungiert Nataly Kudiabor, Producerin ist Sophie von der Leyen.

Unterstützt werden die Dreharbeiten durch die Berlin Bruisers, einer gay and inclusive-Rugbymannschaft aus Berlin. Und darum geht es in Staffel zwei: Vince (Benito Bause) ist einsam und verzweifelt. Durch den Seitensprung mit Tom (Mads Hjulmand) hat er nicht nur seinen besten Freund, sondern auch seine große Liebe verloren. Weder Levo (Arash Marandi) noch Robbie (Frédéric Brossier) möchten mit ihm noch etwas zu tun haben. Am liebsten würde Vince alles auf Reset stellen. So leicht lässt sich aber weder Freundschaft noch Liebe reparieren. Auch Vince' beste Freundin und Nachbarin Sarina (Christin Nichols) trägt an der Last mit, dass die Wahlfamilie zerbrochen ist. Seit zwei Monaten wohnt Levo bereits vorübergehend bei ihr. Als Sarinas Bruder Simon ( Ludwig Brix) plötzlich vor ihrer Tür steht und kurzerhand bei Vince einzieht, kommt Bewegung in die verfahrene Situation.