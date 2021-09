Schon vor zwei Jahren kündigte RTL an, eine Herz-Operation live übertragen zu wollen. Dazu kam es dann allerdings doch nicht. Dafür wird es beim hauseigenen Streamingdienst TVNow, der in Kürze den Namen RTL+ tragen wird, demnächst ein ähnliches Format zu sehen geben. "Die Herz-OP" nennt sich eine Dokumentation, in der eine Operation am offenen Herzen gezeigt wird.

Damit nichts schiefgeht, setzt TVNow auf den "Bergdoktor": Begleitet wird die Operation nämlich von Schauspieler Hans Sigl. "In meinem Beruf als Schauspieler habe ich schon viel gesehen. Aber ich darf etwas tun, was auch ich noch nicht erlebt habe", so Sigl. "Ich werde auf ein schlagendes Herz blicken, werde sehen, wie das Ärzteteam es zum Stillstand bringt, es operiert und wieder zum Schlagen bringt. Und vor diesen Momenten habe ich höchsten Respekt."

Hans Sigl nimmt den 56-jährigen Patienten Martin Kurzbach, dessen OP gezeigt wird, an die Hand, spricht mit ihm vor der Operation und darf im Operationssaal dabei sein, wenn der Herzchirurg Univ.-Professor Dr. med. Johannes Albes vom Immanuel Klinikum Bernau Herzzentrum Brandenburg Schritt für Schritt das kranke Herz freilegt und es schließlich auf höchstem Niveau der modernen Medizin heilt.

Das Publikum solle die Operation begleiten, "weil ich es wichtig finde, die Menschen aufzuklären, für das was wir tun", sagt der Arzt. "Insbesondere auch Ihnen die Angst vor großen Herzoperationen zu nehmen und sozusagen ein stückweit mitzunehmen - Verständnis für diese Arbeit, die wir machen. Die soll also nicht im Geheimen stattfinden, sondern die soll sichtbar werden und ich denke, das ist dann ein Stückweit auch akzeptanzerhöhend."

Gedreht wurde "Die Herz-OP" übrigens am 9. und 10. September. Hinter der Produktion steht ITV Studios Germany.