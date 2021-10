Die Bertelsmann Content Alliance wird das TV-Format "stern Crime" mit einem weiteren Fall fortsetzen. Drehte sich bisher alles um "den Albtraummann" und "den Maskenmann", soll Ende 2021 nun eine Fortsetzung rund um den bis heute ungeklärten Mord an der Krankenpflegeschülerin Frauke Liebs folgen.

Die junge Frau verschwand im Juni 2006 in Paderborn nach einem Public-Viewing-Event der damaligen Fußball-Weltmeisterschaft. In den Tagen nach dem Verschwinden wurden Freunden und Familie noch SMS-Nachrichten von Liebs geschickt, doch seit dem 27. Juni herrschte auch auf diesem Wege Stille. Anfang Oktober 2006 wurde die Leiche der jungen Frau gefunden. "stern Crime" will aufzeigen, was die Ermittlungen bis heute ergeben haben. Die Doku ist vorab beim Streamingdienst RTL+ zu sehen, später ist auch eine Ausstrahlung im Free-TV bei Vox geplant. Die Sendung wird von UFA Show & Factual umgesetzt.

Die mit Moritz Bleibtreu und Lars Eidinger besetzte Serie "Faking Hitler", die die "aberwitzige Geschichte" der Hitler-Tagebücher nacherzählt, soll ebenfalls noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden. Das hat die Bertelsmann Content Alliance nun noch einmal bestätigt. Die Serie wird ihr Debüt ebenfalls beim Streamingdienst RTL+ feiern. Produzenten sind Tommy Wosch (Showrunner) und Markus Brunnemann, Producerinnen sind Viola-Franziska Bloess und Luisa Laute von UFA Fiction. Regie führen Wolfgang Groos und Tobi Baumann nach Drehbüchern von Tommy Wosch, Annika Cizek und Dominik Moser.

Zudem bestätigte die Bertelsmann Content Alliance, dass das Musical zu "Ku'damm 56" am 28. November 2021 im Berliner Stage Theater des Westens seine Premiere feiern wird. Es ist initiiert und produziert von BMG und UFA Fiction (DWDL.de berichtete).