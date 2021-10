Auch rund drei Monate vor dem traditionellen Start im Januar weiß man bei RTL noch nicht, wo das Dschungelcamp 2022 stattfinden wird. Eigentlich wollte man alles daran setzen, die Show im nächsten Jahr wieder in Australien zu produzieren. Die Corona-Pandemie könnte dem aber erneut einen Strich durch die Rechnung machen. Wie die "Bild" nun berichtet, will der Sender die Show in Südafrika produzieren.

Auf Anfrage will RTL das gegenüber DWDL.de nicht bestätigen. Ein Sendersprecher sagt: "Wir prüfen derzeit verschiedene Optionen, wo die Dschungelshow 2022 stattfinden kann, Südafrika und Australien sind zwei davon." Wie die Kollegen der "Bild" berichten, soll es bei den Promis aber Vorbehalte gegen Südafrika geben. So müssten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wohl noch vor Weihnachten anreisen, um die Quarantäne-Zeiten einzuhalten. Sie würden über Weihnachten und Silvester dann nicht bei ihren Familien sein. Vorausgesetzt natürlich nur, die Show startet wie in den vergangenen Jahren Anfang Januar. Als Teilnehmer feststehen bereits Lucas Cordalis, Harald Glööckler und Filip Pavlovic.

Zuletzt war auch eine Produktion in Deutschland im Gespräch. Vor wenigen Wochen hieß es, RTL könnte die Show auf einer Burg in Süddeutschland umsetzen (DWDL.de berichtete). Die "Bild" suggeriert nun, dass diese Möglichkeit nicht mehr in Betracht gezogen wird. Wenige Monate vor dem geplanten Start ist beim Dschungelcamp aber noch alles im Fluss: Deutschland, Australien, Südafrika - möglich scheint derzeit alles.

Die Burg-Version aus Deutschland ist auch deshalb attraktiv für RTL, weil ITV zuletzt gezeigt hat, wie gut eine Dschungel-Version im eigenen Land funktionieren kann. "I’m a celebrity - get me out of here!" erzielte extrem gute Quoten, in diesem Jahr setzt der britische Privatsender erneut auf eine solche Version der Show (DWDL.de berichtete).

Fest steht derweil nur, dass RTL weiter darum bemüht ist, ein echtes Dschungelcamp auf die Beine zu stellen - und keine Sparversion der erfolgreichen Show. In diesem Jahr produzierte ITV Studios Germany notgedrungen "Ich bin ein Star! Die große Dschungelshow" samt einem Tiny House. Mit im Schnitt zweieinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 18,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war das Format auch ein Erfolg für RTL, an die Werte des Originals kam die Staffel aber nicht heran.