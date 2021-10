am 01.10.2021 - 11:43 Uhr

Das Thema New Work treibt auch die Branche um: Wie lassen sich Arbeit und Freizeit besser miteinander kombinieren? Und wie spricht man junge Menschen an, die inzwischen viel Wert auf flexible Arbeitszeitgestaltung legen? Bei Radio Bremen geht man nun in der Führung mit gutem Beispiel voran und hat einen für die Branche noch immer ungewöhnlichen Umbau angekündigt.

So teilen sich Brigitta Nickelsen und Jan Schrader ab Januar 2022 die Leitung der Direktion für Unternehmensentwicklung und Betrieb. Bislang wird dieser Bereich alleine von Nickelsen verantwortet. Sie wird ihre Arbeitszeit im kommenden Jahr allerdings auf 50 Prozent reduzieren, weshalb hier eine Umstellung nötig wurde. Schrader ist derzeit kaufmännischer Leiter von Radio Bremen. Beide teilen sich die Leitung der Direktion künftig jeweils zur Hälfte, der Rundfunkrat hat einem entsprechenden Vorschlag von Intendantin Yvette Gerner nun zugestimmt und Schrader zum Betriebsdirektor gewählt.

Die Direktion wird künftig in zwei Kompetenzbereiche unterteilt: Brigitta Nickelsen wird schwerpunktmäßig alle Themen rund um "Unternehmensentwicklung und Menschen" bei Radio Bremen verantworten. Damit soll sie den Weg ebnen in eine "moderne und sich vor allem seit Beginn der Pandemie stark wandelnden Arbeitswelt". Jan Schrader wird den Bereich "Betriebsdirektion" leiten.

Yvette Gerner sagt: "Wir haben jetzt ein Modell, das der strategischen Bedeutung von Unternehmensentwicklung und New Work bei uns im Haus gerecht wird. Radio Bremen ist schon lange offen für neue Formen der Arbeit und der Arbeitsteilung. Das neue Top-Sharing-Modell ist ein klares Zeichen in Richtung Vereinbarkeit von Familie und Karriere und auch ein Konzept für neue Formen der Förderung von Frauen in Führungspositionen."

Brigitta Nickelsen ist seit Mai 2010 Mitglied des Direktoriums von Radio Bremen und war bislang eben Direktorin für Unternehmensentwicklung und Betrieb. Als solche verantwortete sie die strategische Unternehmensentwicklung, die Finanzen, den Bereich Personal und Personalentwicklung sowie die Technik- und Produktionskoordination. Bereits im Mai 2020 hat sie ihre Tätigkeit auf 85 Prozent reduziert und arbeitet zusätzlich als selbständige Beraterin. Jan Schrader ist seit 2005 Leiter Kaufmännische Verwaltung bei Radio Bremen, seit April 2009 zudem stellvertretender Betriebsdirektor. Er ist außerdem Geschäftsführer des Radio Bremen Tochterunternehmens Bremedia Produktion GmbH.