Die nobeo GmbH gleicht ihren Namen an denen ihrer Muttergesellschaft an. So firmiert das Tochterunternehmen der EMG Gruppe künftig ebenfalls unter dem Titel EMG, das hat der Studiobetreiber nun angekündigt. Die EMG Gruppe ist in insgesamt acht europäischen Ländern, den USA sowie in Australien tätig. Im Zuge einer Neuausrichtung sollen nun alle Standorte auch namentlich enger zusammenrücken. So übernehmen die EMG-Tochterunternehmen die Firmierung sowie das Corporate Design des Konzerns.

© EMG Stefan Hoff

Und Shaun Gregory, CEO der EMG Gruppe, sagt zur Umfirmierung: "Die EMG geht derzeit alle erforderlichen Schritte, um unsere Marke zu einer geschlossenen Einheit zu konsolidieren. Auf diese Weise werden wir die besten Köpfe der Branche um uns versammeln, weiterhin mit hervorragendem Kundenservice eine führende Rolle einnehmen und unseren Kunden hochentwickelte technologische Lösungen anbieten. Der Markt verändert sich in rasanter Geschwindigkeit und die EMG will in der Lage sein, sich global anzupassen und dabei gleichzeitig unseren Kunden helfen, weltweite Inhalte anbieten zu können."