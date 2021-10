Nachmittags, am Vorabend und künftig auch nachts: RTL-Moderatorin Charlotte Maihoff, die bisher schon durch die "RTL Aktuell"-Ausgaben um 16.45 und 18:45 Uhr führt, wird künftig auch zum Team des "RTL Nachtjournal" gehören. Ihren ersten Einsatz hat Maihoff nun am kommenden Donnerstag, 7. Oktober 2021. Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten bei RTL News, erklärt: "Charlotte Maihoff ist eine extrem kompetente und ebenso sympathische Kollegin, die über sehr viel Erfahrung im Newsgeschäft verfügt und sich mit Leidenschaft dem Thema Nachrichten verschrieben hat."

Maihoff war 2017 zu RTL gewechselt, im September 2017 moderierte sie dann erstmals "RTL Aktuell". Zuvor stand die Journalistin unter anderem für die Nachrichtensendung "aktuell" des Saarländischen Rundfunks, Sendungen von tagesschau24 und die "Tagesschau" am Wochenende vor der Kamera. Die wichtigsten Informationen des Tages für die Menschen so aufzubereiten und einzuordnen, dass sie rundum gut informiert sind - das sei das, was Maihoff am Nachrichtengeschäft so liebe, erklärte sie nun vor ihrem Start der nächtlichen RTL-Nachrichten.

"Im 'RTL Nachtjournal' geht das mit einem noch einmal anderen, gleichzeitig ruhigeren und - für Politik-Journalistinnen immer spannend - auch pointierteren Blick auf die zentralen Themen am Ende des Tages", erklärte Maihoff. Beim "Nachtjournal" werden sich künftig also vier Personen in Sachen Moderation abwechseln, denn neben Maihoff werden weiterhin auch Ilka Eßmüller, Lothar Keller und Christoph Hoffmann eingesetzt.

Charlotte Maihoff soll neben ihrer neuen Aufgabe beim "RTL Nachtjournal" auch weiterhin für "RTL Aktuell" vor der Kamera stehen, heißt es. In der 18:45-Uhr-Ausgabe wechselt sie sich dort mit Peter Kloeppel, Pinar Atalay und Maik Meuser ab.