"Wissen vor Acht - Erde" heißt der neueste Ableger des Mini-Wissens-Formats, das im Rahmen der Viertel Stunde vor Acht im Ersten zunächst im Rahmen der ARD-Themenwoche "Stadt.Land.Wandel" zwischen dem 8. und 12. November ausgestrahlt wird. Eine Fortsetzung im kommenden Jahr mit 15 weiteren Folgen ist aber geplant. Das Themengebiet gibt die ARD mit "planetarer Gesundheit" an. Eckart von Hirschhausen soll vermitteln, wie eng unsere menschliche Gesundheit mit der Gesundheit des Erdsystems verflochten ist: von den ganz großen Zusammenhängen wie globalen Wetter- und Klimaphänomenen bis zu "den ganz kleinen, fast unsichtbaren Wundern, die sich jeden Tag im Mikrokosmos ereignen".

In der ersten Woche soll beispielsweise thematisiert werden, was es bedeutet, wenn sich die Erde um 1,5 Grad erwärmt oder welche Unterschiede und Zusammenhänge es zwischen Klima und Wetter gibt und wie die 2.000 Quadratmeter Ackerfläche, die jeder Mensch auf der Erde im Schnitt für seine Versorgung zur Verfügung hat, eigentlich aussieht und in Zukunft aussehen müsste, um alle satt zu bekommen. Umgesetzt wird das Format von ver Kölner Produktionsfirma TVision, Produzenten sind Ute Hartmann und Andreas Dölfs. Regie führen Juliane von Mirbach und Jonas Lang. Die Redaktion auf Seiten des WDR liegt bei Wolfgang Lemme und Nils Wohlfarth.

Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin: "In unserer ARD-Themenwoche geht es um den Wandel unserer Lebenssituationen auf dem Land und in der Stadt. Da darf die Frage nach den klimabedingten Veränderungen natürlich nicht fehlen und auch wie wir unsere unterschiedlichen Lebensbedingungen in Einklang mit der Natur bringen können. 'Wissen vor acht' setzt deshalb erneut einen Schwerpunkt zum Klimawandel und stellt unseren Planeten in den Mittelpunkt. Wieviel Platz braucht der Mensch, wie können wir ressourcenschonend leben – Fragen, denen Dr. Eckart von Hirschhausen nachgehen wird."

Eckart von Hirschhausen sagt: "Mit diesem neuen Format erfüllt sich für mich ein lang gehegter Traum: neben den Unterhaltungs- und Dokumentationsformaten im Ersten auch meine Herzensthemen Klimawandel und Gesundheit den Menschen näher zu bringen. Denn das sind keine ‘Modethemen‘ sondern eine Frage des Überlebens, zu der wir alle beitragen können."