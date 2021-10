Am 4. November ist TVNow Geschichte, stattdessen trägt der Streaming-Dienst von RTL dann wie angekündigt auch den Namen des Mutterkonzerns und heißt dann also RTL+. Neben neuem Namen, neuer Optik und neuen Bezeichnungen für die preislich unveränderten Pakete (RTL+ Premium kostet weiter 4,99 Euro im Monat, RTL+ Premium Duo gibt's für 7,99 Euro, weiter kostenfrei bleibt RTL+ Free), wartet man zum Start auch mit einem ganzen Schwung neuer Inhalte auf.

Highlight ist dabei der Start der neuen Serie "Ferdinand von Schirach: Glauben", für die von Schirach erstmals auch komplett die Drehbücher geschrieben hat. Die Serie mit Peter Kurth und Narges Rashidi in den Hauptrollen basiert auf dem Jusitzskandal um die Wormser Missbrauchsprozesse in den 90er Jahren, an deren Ende alle Beteiligten freigesprochen wurden und transportiert diese Geschichte in die heutige Zeit, in der öffentliche Debatten sich zunehmend in die Sozialen Medien verlagert haben, wo nicht selten Empörung, Hass und Hysterie eine Auseinandersetzung mit komplexen Themen verhindert. (Mehr zur Serie an dieser Stelle).

Ebenfalls am 4. November gibt's auch ein Wiedersehen mit Jürgen Vogel und Serkan Kaya als Polizisten-Duo Gilles und Samuel sowie Annette Frier und Maike Jüttendonk alias Carola und Danni aus der Leitstelle: Dann startet die zweite Staffel von "KBV - Keine besonderen Vorkommnisse". In den sechs neuen Folgen sind Gilles und Samuel in einen großen Fall involviert: Hamburgs bekanntestes Unternehmerpaar wurde entführt und die beiden sollen nun die Villa der Hagedorns observieren. Warum sie vor der "leer gekidnappten" Villa warten, wissen sie selbst nicht so genau. Dennoch gehen die beiden pflichtbewusst ihrem Job nach: Sitzen Nacht für Nacht wartend in ihrem Auto, hoffen, dass das Warten schlussendlich doch einen Sinn ergibt und vertreiben sich die Zeit erneut mit eher irritierenden Anekdoten aus ihrem Privatleben.

Neben der eigenproduzierten Fiction, bei der noch in diesem Jahr unter anderem die Ausstrahlung von "Faking Hitler" mit Lars Eidinger und Moritz Bleibtreu sowie "Sisi" mit Dominique Devenport und Jannik Schümann ansteht, wartet RTL+ zum Start am 4. November auch mit neuer Lizenz-Ware auf: Neben der zweiten Staffel von "Why Women Kill" wird es das Reboot von "Gossip Girl" zu sehen geben. Dazu kommen neue Reality-Foramten wie "Hip Hop - Born to Dance" und "Unbreakable" sowie eine mehrteilige Doku-Serie über den Weltumsegler Boris Herrmann.

Henning Tewes, Co-Geschäftsleiter von RTL+: "Mit RTL+ wollen wir unserem Publikum künftig Deutschlands größte Entertainment-Welt anbieten. In den vergangenen Monaten haben wir das Angebot unseres Streamingdienstes TVNOW schrittweise und deutlich ausgebaut: von starbesetzter Fiction über preisgekrönte Dokumentationen und Reality-Formate bis zu exklusiven Fußballspielen und einem umfangreichen Family- und Kids-Angebot. In der neuen Entertainment-Welt von RTL+ können sich unsere Nutzerinnen und Nutzer auf noch mehr hochkarätige Unterhaltung freuen - vor allem im Fiction-Bereich."