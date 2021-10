Auch wenn sich beim gerade gestarteten "Sommerhaus der Stars" erst noch zeigen muss, ob die Taktik, die Dosis auf gleich drei Folgen pro Woche zu erhöhen, vom Publikum wirklich angenommen wird, wählt RTL auch bei "Bauer sucht Frau" einen ähnlichen Weg. Drei Abende wird die Datingshow mit Inka Bause zwar nicht laufen, ab dem 1. November ist die neue Staffel aber zusätzlich zum gewohnten Montag- auch am Dienstagabend ab 20:15 Uhr im Einsatz.

Und auch generell wurde die Folgenanzahl erhöht: Bestand eine reguläre Staffel über Jahre aus sieben Folgen, so waren es im vergangenen Jahr dann schon neun und diesmal sogar zehn Episoden, die somit für fünf Wochen das RTL-Programm mitprägen werden. Verkuppelt werden sollen diesmal zehn Single-Landwirte, aber auch eine alleinsteinde Pferdewirtin, die ebenfalls eine neue Partnerin sucht.

Damit nicht genug: Begleitend gibt's dienstags am späten Abend nun noch das "Bauer sucht Frau - Stallgeflüster". Bauernpaare aus den vergangenen Staffeln kommentieren darin die Entwicklungen aus der aktuellen Staffel. Durch den festen Sendeplatz von "RTL direkt" um 22:15 Uhr kann der Ableger allerdings nicht direkt im Anschluss an "Bauer sucht Frau" laufen, sondern startet erst um 22:35 Uhr. Die Sendung ist auf brutto 40 Minuten Länge angelegt, danach folgt noch eine alte Folge von "Take me out", ehe das "Nachtjournal" dienstags dann erst mit Verspätung gegen 0:25 Uhr auf Sendung gehen wird.

"Bauer sucht Frau" gehört für RTL bislang zu den stabilsten Quotengaranten im Programm, insbesondere auch was die Gesamt-Reichweite anbelangt. Auch die 16. Staffel im vergangenen Jahr erreichte noch immer im Schnitt rund 5,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei über 18 Prozent.