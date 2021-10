Vox baut sein Line-Up am Mittwochabend demnächst um und setzt im November vor allem auf True-Crime-Inhalte. So wird "Bones" Ende Oktober zum vorerst letzten Mal zu sehen sein. Am 3. November startet Vox um 20:15 Uhr mit der Free-TV-Ausstrahlung von "Stern Crime: Der Alptraummann". Erst vor einigen Tagen ist die Reihe mit einem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Bester Schnitt ausgezeichnet worden.

Während die Reihe bei TVNow in vier Teilen zu sehen ist, setzt Vox auf eine Ausstrahlung in zwei Teilen. Die zweite Folge gibt’s eine Woche später am 10. November zu sehen. Am 3. November zeigt man ab 22:15 Uhr zudem die Free-TV-Premiere der Doku "Madeleine McCann: Jagd auf den Verdächtigen", ehe am späten Abend die "Medical Detectives" übernehmen. In der Woche danach ist ab 22:15 Uhr die erste Folge von "Ich liebe meinen Mörder" zu sehen. Die von Sagamedia produzierte Reihe ist auch schon seit einiger Zeit bei TVNow verfügbar.

In dem von 99pro Media produzierten "Stern Crime: Der Alptraummann" geht es um die Geschichte einer jungen Frau, die mit ihrem Verlobten Sven nach Lappland ausgewandert ist, um dort ein neues Leben zu beginnen. Begleitet wurden beide damals noch von einem "Goodbye Deutschland"-Kamerateam. Jedoch stellt sich im Laufe der Zeit heraus, dass Sven viele Geheimnisse in sich trägt. "Betrug, Bigamie, Gefängnis, betrogene Ehefrauen, verschwiegene Kinder – Lügen pflastern seinen Lebensweg", heißt es in der Beschreibung zur Reihe.

Am 17. November geht’s zur besten Sendezeit bei Vox weiter mit "Stern Crime: Der Maskenmann", produziert wurde diese Doku von UFA Show & Factual. Danach zeigt man noch die zweite Folge von "Ich liebe meinen Mörder". Später im November will Vox außerdem die Free-TV-Premieren des True-Crime-Formats "Stern Crime: Frauke Liebs" sowie das zweiteilige TVNow-Original "Casanova oder Killer? Die 2 Gesichter des Jack Unterweger" zeigen.