1980 erschien die erste Ausgabe der Jugendzeitschrift "Pop Rocky", für die der Schweizer Verleger Jürg Marquard das von ihm erfundene Magazin "POP" mit den Konkurrenten "Popfoto" und "Rocky" zusammenlegte. In ihren besten Zeiten brachte es die Zeitschrift auf über eine halbe Million verkaufte Exemplare. Weil es dabei aber nicht blieb, war 1998 Schluss - bis jetzt.

Nun feiert "Pop Rocky" Wiederauferstehung - geplant ursprünglich mal zum 40. Geburtstag, pandemiebedingt nun allerdings ein Jahr zu spät. Zielgruppe sind die Leserinnen und Leser von damals, die man mit einem Special über die 80er, in dem sich u.a. Kim Wilde, Dieter Hallervorden, Oliver Kalkofe und Peter Illmann an ihre Highlights dieses Jahrzehnts erinnern, ködern möchte. Zusätzlich enthält die Ausgabe Poster mit zwölf Motiven der 80er, die übrigens beigelegt und nicht mitgeheftet werden, um die unschönen Löcher zu vermeiden.

Das Heft erscheint am morgigen Donnerstag mit zwei Titelvarianten: Für Variante 1 ließ sich Dieter Hallervorden mit seinem "Pop Rocky"-Titelbild von 1981 fotografieren, für Variante 2 posierte Kim Wilde mit ihren vier Hammerschlumpf-Trophäen, mit denen sie in den 80ern als beliebteste Sängerin von den Lesern des Heftes ausgezeichnet wurden. Zu haben ist das Heft zum Preis von 7,90 Euro. Bei der einmaligen Neuauflage soll's nicht bleiben, allerdings sind derzeit nur jährliche Specials geplant. Ein kurzer Spot wurde von Gary Glotz produziert.

Hinter dem Projekt steht als Chefredakteur Christian Kallenberg, der 2012 auch schon das Comeback des "Yps"-Heftes redaktionell verantwortet hatte. Über die Neuauflage sagt er: "'Pop Rocky' hatte in den 80ern einen großen Einfluss auf unsere Generation. Was in 'Pop Rocky' stand, war angesagt. Was nicht im Heft stand, war unwichtig. Mit dem Comeback wollen wir die Helden unserer Generation aus den Bereichen Musik, Film, Kino, Fernsehen, Sport, Videospiele und Automobil feiern. Unseren Autoren geht’s dabei nicht darum, das Jahrzehnt vollständig abzubilden, sondern sie teilen ihre individuellen, prägenden Erinnerungen. Diese Einblicke sind oft überraschend, meistens emotional und in jedem Fall unterhaltsam."