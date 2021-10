Wer unter Masken singend auf der Bühne steht, lässt ProSieben in diesem Herbst nicht mehr dienstags, sondern samstags erraten. In eineinhalb Wochen startet die neue "The Masked Singer"-Staffel, doch Ratespaß soll dem ProSieben-Publikum auch in diesem Herbst am Dienstagabend geboten werden. An diesem Abend ist ab 20:15 Uhr die erste Ausgabe den vierteiligen "Wer ist das Phantom?" geplant, das von Steven Gätjen moderiert wird. Constantin Entertainment produziert.

Als Detektive für die erste Staffel angekündigt sind Nora Tschirner, Michi Beck, Karoline Herfurth, Frederick Lau, Jeannine Michaelsen, Smudo, Linda Zervakis, Tom Beck, Edin Hasanovic, Sasha sowie Max Mutzke. In der ersten Folge sind Linda Zervakis, Sasha und Max Mutzke zu sehen. Zur Zeit zeigt ProSieben aus der Not geboren Spielfilme am Dienstagabend, denn das eigentlich geplante "How Fake Is Your Love" lieferte derart schlechte Einschaltquoten, dass es recht schnell ins Nachtprogramm verschoben wurde. Am 19. Oktober, also eine Woche vor dem Start der Jagd nach dem Phantom, plant ProSieben noch eine frische Ausgabe von "Darüber staunt die Welt" um 20:15 Uhr – inhaltlich soll es in dieser dann um Familien-Schlamassel gehen.