Die neu ernannte Richterin Lola Carmichael (Simone Missick) hat in dem Format ein Hauptziel: Ein fairer Prozess für all die Menschen, die von der amerikanischen Gesellschaft benachteiligt werden. Richterin Lola kämpft also gegen die Mängel im US-Rechtssystem und setzt sich für mehr Gerechtigkeit in ihrem Gerichtssaal ein. Dabei überschreitet sie immer wieder Grenzen und geht zum Missfallen ihrer Vorgesetzten, Richterin Lisa Brenner (gespielt von der aus "CSI" bekannten Marg Helgenberger) durchaus ungewöhnliche Wege.

In den USA startete die Serie von Greg Spottiswood im Herbst 2019 vor etwas mehr als sechs Millionen Zuschauenden. Wie üblich sanken die Reichweiten im Verlaufe der ersten Staffel, sie blieben mit oft über fünf Millionen aber auf einem ansehnlichen Niveau, gegen Ende von Staffel eins wurde sogar nochmals die Sechs-Millionen-Marke getoppt. Die zweite Staffel, die in der Season 20/21 lief, kam noch auf zwischen 3,2 und 4,7 Millionen zusehende Menschen. Eine dritte Staffel ist schon bestellt und soll 2022 debütieren.