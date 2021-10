In den zurückliegenden Tagen war RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner in Südafrika unterwegs. Aus gutem Grund: Nach derzeitigem Planungsstand soll die Reality-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" im Januar 2022 live aus Südafrika gesendet werden. Das dortige Camp befindet sich in der Nähe des Kruger-Nationalparks. 14 Staffeln lang war das Format in Australien beherbergt, doch die Coronapandemie verhindert einerseits, dass die von RTL in den Dschungel geschickten Stars gut zwei Wochen lang nahe des Ortes Murwillumbah leben. Andererseits bietet eben diese Pandemie auch die Chance, in Südafrika zu produzieren.

Dass ein Loaction-Wechsel beflügeln kann, zeigten im vergangenen Jahr die Briten. Die dortige Version von "I'm A Celebrity, Get Me Out of Here" entstand im eigenen Land, auf einer Burg und holte äußerst starke Reichweiten. Auch in diesem Spätherbst werden die Engländer deshalb eine Staffel daheim produzieren.

Einen kleinen Haken an der Produktion in Südafrika gibt es aber für RTL: Bisher spielte RTL die Zeitverschiebung in die Karten: Wenn das Dschungelcamp bei RTL um 22:15 Uhr auf Sendung ging, war es früher Morgen in Down Under. Das Camp war vor einigen Minuten erwacht. Heißt auch: Was am Tag nach der Live-Show passierte, konnte problemlos in der kommenden RTL-Liveshow gezeigt werden. Das wird aus Südafrika nicht so einfach: Wenn es in Deutschland Abend ist, ist es auch in Südafrika Abend, sodass beim Dschungelcamp 2022 ähnlich wie bei "Promi Big Brother" vorgegangen werden muss. In den Highlight-Bildern werden in der Regel mehr als 24 Stunden zurückliegende Szenen gesendet.

Was gleich bleibt: Bestätigt sind auch für die Südafrika-Version von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" die Moderatorin Sonja Zietlow, Moderator Daniel Hartwich und Dr. Bob. Drei männliche Kandidaten stehen obendrein fest: Filip Pavlovic, Lucas Cordalis und Harald Glööckler. Die Sendung wird von ITV Studios produziert.