© Love Productions © Love Productions ist in der letzten Woche mit einem Quoten-Knall bei Channel 4 zu Ende gegangen. Das Finale der ohnehin immer sehr starken Backshow sahen sich 9,2 Millionen Menschen an, das entsprach 39,7 Prozent Marktanteil. In der Spitze sahen 10,4 Millionen Menschen zu. Damit war die Show das erfolgreichste Format aller Zeiten für den Sender in den Overnight-Ratings. Durch zeitversetzte Nutzung dürfte die Reichweite noch steigen. Bei den 16- bis 34-Jährigen holte das Finale übrigens 63,5 Prozent Marktanteil und war damit ebenfalls so stark wie nie zuvor. Besser lief es bei Channel 4 in der Zielgruppe zuletzt für "Big Brother" - allerdings im Jahr 2006.

© ITV

© BBC Studios © BBC Studios hat ein Diversity-Programm angekündigt, durch das man die Vielfalt in den verschiedenen Produktionen fördern will. So sollen künftig bei Produktionen aller Art mindestens 20 Prozent der Mitarbeiter aus Minderheiten stammen. Das sind einerseits die sogenannten Menschen aus der BAME-Gruppe (Black, Asian, Minority Ethnic), oder auch Mitarbeiter mit Behinderung. Auch Menschen, die ein niedriges Einkommen haben, zählen zu einer solchen Minderheit. Außerdem hat BBC Studios jetzt seinen jüngsten UK Pay Gap Report veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass sich die verschiedenen Gehaltsniveaus beim Unternehmen immer weiter annähern. Lag die Einkommensschere zwischen Männern und Frauen 2018 noch bei 14,1 Prozent, so waren es in diesem Jahr nur noch 9,0 Prozent.

© BBC © BBC MasterChef: The Professionals" dürften sich zuletzt ein wenig gewundert haben. Sender und Produktionsfirma Shine entschieden sich nämlich dazu, in einer bereits abgedrehten Ausgabe einen Teilnehmer wieder herauszuschneiden, was natürlich aufgefallen ist. Der Sender begründete das mit "unvorhersehbaren Umständen". Eine Unternehmenssprecherin wollte sich darüber hinaus nicht äußern und verwies darauf, dass es sich um eine Privatangelegenheit gehandelt habe. Laut dem US-Portal "Deadline" habe es gesundheitliche Gründe für die Entscheidung gegeben.

© Channel 4 © Channel 4 hat eine Digital-Offensive angekündigt und will die Abrufzahlen bei seinem VoD-Dienst All 4 in den nächsten fünf Jahren verdoppeln. Außerdem sollen bis 2025 rund 30 Prozent der Umsätze aus digitaler Werbung stammen. Zehn Prozent sollen zusätzlich durch Bereiche erwirtschaftet werden, in denen Werbung keine Rolle spielt. Erreichen will man das mit der Produktion neuer Inhalte, die vor allem online gut funktionieren. Man fährt also eine Strategie, die auch deutsche Sender längst für sich entdeckt haben. Um weiter relevant zu bleiben, müsse man jetzt investieren, erklärte Programmchef Ian Katz. Darüber hinaus setzt der Sender für die nächsten zwei Jahre einen 30 Millionen Pfund schweren Topf auf, aus dem Formate entwickelt werden sollen, die globales Hit-Potenzial haben.

© Netflix © Netflix . Medienminister Oliver Dowden hat vorgeschlagen, dass vor jeder Folge der Netflix-Serie "The Crown" ein Hinweis stehen solle, dass es sich dabei um Fiktion handele. Offenbar traut der Minister den Zuschauern die Unterscheidung zwischen Realität und Fiktion nicht zu. "Es ist wunderschön produzierte Fiktion, daher sollte Netflix wie bei anderen TV-Produktionen am Anfang sehr klar sagen, dass es genau das ist", sagte Dowden in einem Interview mit der "Mail on Sunday". Nun will er Netflix noch einmal persönlich schreiben und seine Bedenken äußern.