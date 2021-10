Karl Lauterbach stach in der Coronakrise heraus wie nur sehr wenige andere Politiker und erlangte auch durch seine Auftritte bei "Markus Lanz" eine spürbar größere Bekanntheit als in den Jahren davor. Nun zieht es ihn auch in ein Comedy-Format von Amazon. Wie er jetzt nämlich gegenüber der "Bild" bestätigt hat, wird er ein Teil der neuen Show "One Mic Stand", die der Streamingdienst erst vor wenigen Tagen angekündigt hatte (DWDL.de berichtete).

In dem Format werden Promis ohne Comedy-Erfahrung, eben solche wie Karl Lauterbach, von echten Comedians gecoacht, damit sie einen Stand-Up-Comedy-Auftritt hinlegen können. Moderator ist Teddy Teclebrhan, der bei Amazon schon in dem Format "LOL: Last One Laughing" zu sehen war. Zu den Coaches zählen Harald Schmidt, Hazel Brugger, Torsten Sträter und Michael Mittermeier.

Lauterbach wurde von Brugger gecoacht. "Ja, das stimmt", so Lauterbach gegenüber der "Bild". Der SPD-Politiker: "Ich stand mit meiner Freundin Hazel Brugger auf der Bühne. Sie versucht, mich dabei von einer Comedy-Karriere zu überzeugen." Die Dreharbeiten fanden nach Angaben der Boulevardzeitung ausgerechnet am Abend der Bundestagswahl statt. Lauterbach wird derzeit als potenzieller SPD-Minister für die kommende Regierung gehandelt. Die "Bild" spricht in ihrem Bericht von der Show-Teilnahme Lauterbachs übrigens von einem "lukrativen Vertrag", den dieser mit Amazon Prime Video geschlossen habe. Wie genau dieser Vertrag aber aussieht, erklärt die "Bild" nicht.

Die Sendung basiert auf einem indischen Original, das dort ebenfalls bei Prime Video zu sehen ist. Die deutsche Adaption wird von Leonine Studios produziert. Als Produzentin fungiert Nina Etspüler, Executive Producer ist Pierre Uebelhack und Producerin Lilli Feigenbutz. Regie bei der Bühnenshow führt Johannes Spiecker, Regisseur der dokumentarischen Begleitung der Comedy-Teams ist Ngo the Chau. Chefautoren der Show sind Ralf Kabelka und Claudius Pläging.