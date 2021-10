Erst kürzlich hat Slavik Junge, der eigentlich Mark Filatov heißt, mit seiner Joyn-Serie "Slavik - Auf Staats Nacken" zum zweiten Mal den Deutschen Comedypreis gewonnen (DWDL.de berichtete). Nun hat der Streamingdienst ein neues Format mit dem Youtuber angekündigt. Das heißt "Das Gefangenenexperiment" und wird ab dem 26. November kostenlos bei Joyn zur Verfügung stehen. Wöchentlich gibt’s zwei neue Folge der siebenteiligen Miniserie zu sehen. Im Premium-Bereich von Joyn sind direkt zum Start alle Episoden verfügbar.

Im Sommer konnte die Joyn-Community zwischen drei Slavik-Sendungen wählen. "Das Gefangenenexperiment" wurde damals eigentlich nur Zweiter - hinter dem kürzlich erschienenen "Nicht erregen". Doch man glaubt offenbar an das Format und daher setzt Slavik Junge nun auch das zweitplatzierte Format um. Mit seiner Produktionsfirma Bratan Productions ist er auch hinter der Kamera mit dabei. Als Partner mit im Boot sitzt auch die Leonine-Tochter Odeon Entertainment.

"Das Gefangenenexperiment" ist angelegt an das Stanford-Prison-Experiment des Wissenschaftlers Philip Zimbardo. Das schlug in den 70er Jahren hohe Wellen. Die Teilnehmenden wurden per Zufall in Wärterinnen und Wärter und Gefangene eingeteilt. Das Joyn-Format lehnt sich daran an und ist eine Art Neuauflage. "Slavik Junge möchte auf humorvolle Weise herausfinden, was passiert, wenn zwölf, zufällig in die entsprechenden Gruppen aufgeteilte Personen mehrere Tage in Haft verbringen", heißt es in einer Pressemitteilung zur Sendung. Er selbst tritt als Gefängnisdirektor auf und führt zusammen mit einer Verhaltenspsychologin Tests und Challenges mit den Teilnehmenden durch.