Annette Frier wird die neue Stimme der "Sendung mit der Maus". Die Schauspielerin und Moderatorin spricht künftig den Vorspann der ARD-Kindersendung. Die Ansage "Lach- und Sachgeschichten, heute mit…" kommt in Zukunft also von einer Frau. Frier folgt auf Günter Dybus, der schon zu Beginn der Sendung vor rund 50 Jahren Teil des Teams war.

Am kommenden Sonntag, den 10. Oktober, ist Frier erstmals zu hören. Dann noch gemeinsam mit Dybus. In dieser Sendung sind die beiden Sprecher dann auch anderweitig zu sehen bzw. hören. Günter Dybus ist in der Rolle eines Prüfers beim TÜV in der "Früher-/ Heute-Geschichte" zu erleben, Annette Frier erzählt das neueste "Zwei-Minuten-Märchen". Außerdem gibt’s am Ende der Folge eine offizielle Staffelübergabe von Dybus an Frier.

Zu ihrem neuen Job sagt Annette Frier: "Ich bin Maus dem Häuschen! Die Vorfreude auf meinen neuen Job ist Elefanten-groß." Ganz neu im "Maus"-Universum ist die Schauspielerin übrigens nicht. Ihre Stimme war schon in der Vergangenheit in den "Zwei-Minuten-Märchen" zu hören. Diese Animationsserie mit Kurzfassungen bekannter Märchen ist seit 2019 Teil der "Sendung mit der Maus".

Das Ursprungs-Team der "Sendung mit der Maus" schrumpft mit dem Abgang von Günter Dybus weiter. Mit dabei ist nur noch Armin Maiwald. Der kündigte vor einigen Monaten im DWDL.de-Interview aber an, weitermachen zu wollen. "Ich bin ja gesund und fit. Außerdem macht mir die Arbeit Spaß", so Maiwald. Im März sprach er auch über die schwierige Anfangszeit und darüber, wie er selbst zum Sprecher und Protagonist der Sendung wurde - und was Günter Dybus damit zu tun hatte (Hier geht’s zum vollständigen Interview mit Armin Maiwald).