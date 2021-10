Miriam Schulze, die seit 2018 den Bereich Factual Entertainment bei Tower Productions leitete und während dieser Zeit Formate wie "Unvergesslich - Unser Chor für Menschen mit Demenz" oder "Undercover Boss" verantwortete, komplettiert seit dem 1. Oktober das Führungsteam von Bildergarten Entertainment am Firmensitz in Berlin. Die Produktionsfirma, die bis zum Frühjahr noch Talpa Germany hieß, steht hinter Formaten wie "The Voice of Germany" oder "Sing meinen Song". Schulze soll nun neue Formate im Bereich Factual Entertainment entwickeln.

Auch sonst gibt's Personalien in der Führung des Unternehmens: Michael Beyer, seit 2010 im Unternehmen, wurde zum Head of Show & Event Berlin ernannt. Er verantwortete als Executive Producer große Shows wie "Ein Herz für Kinder" und "Gottschalk feiert: Nochmal 18 – Der große Promigeburtstag". Die neu geschaffene Position Head of Show & Reality Cologne in der Kölner Dependance übernahm Mike Timmermann. Bereits seit zwei Jahren arbeitet er als Executive Producer von Formaten wie "Paradise Hotel" und "Ist nicht wahr!?". Derzeit produziert er das neue Daily Dating Format "Let‘s Love: Eine Hütte voller Liebe" für RTLzwei.

Miriam Schulze, Michael Beyer und Mike Timmermann komplettieren gemeinsam mit Kai Doose (Head of Sales and Development) und Christiane Knaup (Head of Entertainment "The Voice") das Führungsteam von Geschäftsführer Karsten Roeder bei Bildergarten Entertainment. "Wir freuen uns sehr über Miriam Schulze als starken Zugang und fühlen uns mit dem neu strukturierten Team für alle bevorstehenden Projekte gut aufgestellt. Der heiße Produktions-Herbst kann kommen!", so Roeder.