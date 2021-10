Sebastian Romanus, der seit 2017 Deutschland-CEO des Multichannel-Netzwerkes Studio71 ist, wird seinen Posten Ende Oktober aufgeben und schließlich ab Anfang 2022 den Chefsessel bei Podimo übernehmen, also jener Firma, die erst vor einigen Wochen die Podcast-Inhalte der bisherigen ProSiebenSat.1-Audioplatt Fyeo übernahm. Im Zuge des Personalwechsels ändern sich auch die Strukturen bei Studio71. Das Unternehmen soll enger an die Seven.One Entertainment Group heranrücken, heißt es.

© Starwatch Podcast Factory Katharina Frömsdorf

Die Neuaufstellung sei, so sagt es Frömsdorf, zudem ein "wichtiger Schritt, um unser Wachstum mit neuen Geschäftsmodellen in der Seven.One Entertainment Group so dynamisch wie bisher fortzusetzen." Sebastian Romanus freut sich unterdessen schon auf seine kommende Aufgabe bei Podimo: "Der Podcast-Markt in Deutschland ist unfassbar spannend und wird in den nächsten Jahren, gerade auch in Deutschland, stark wachsen." Er möchte das Angebot an exklusiven Inhalten stark ausbauen und gibt als Ziel an, Podimo zu einer der führenden Plattformen für Podcasts und Hörbücher machen zu wollen.