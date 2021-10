In der Spitze über 27 Prozent Marktanteil geholt hat der ZDF-Trödelspaß "Bares für Rares" in diesem Jahr am Nachmittag. Längst füllt die von Horst Lichter moderierte Sendung aus dem Hause Warner Bros. ITVP diverse Sendeplätze innerhalb des ZDF, sei es werktags um kurz nach 15 Uhr, samstags und sonntags im Tagesproramm, mit Specials in der Primetime oder mit Re-Runs am Vorabend beim Spartensender ZDFneo. Zudem hat die Sendung bis jetzt zwei Ableger hervorgebracht: Bei den "Lieblingsstücken" geht es schlicht um nochmals kommentierte Best-Ofs aus der Sendung, bei den "Händlerstücken" wird die Frage beantwortet, was die Händlerin oder der Händler mit den Raritäten gemacht haben, nachdem sie gekauft wurden.

Nun kommt ein dritter "Bares für Rares"-Ableger hinzu. Zunächst sind vier Episoden von "Bares für Rares – Sammlerstücke" geplant. Die 45 Minuten lange Produktion läuft erstmals am Sonntag, 14. November 2021 um 14:55 Uhr. Horst Lichter besucht darin "Deutschlands Super-Sammler". Gemäß ZDF-Ankündigung taucht er somit ein in Sammlerwelten, die er sich niemals hätte vorstellen können.

Der ZDF-Sonntag steht ab Mitte November somit vollends im Zeichen der Trödelshow-Marke. Denn "Bares für Rares – Lieblingsstücke" eröffnet jeweils grob zur Mittagszeit, ehe sich ab 14:10 Uhr "Bares für Rares – Händlerstücke" um 14:10 Uhr anschließt. Den Abschluss bildet dann das neue "Bares für Rares"-Format. Die Super-Sammler übernehmen übrigens den Sendeplatz der von Eva Brenner präsentierten Renovierungsshow "Mein Zuhause richtig schön".

Darüber hinaus ist am Mittwoch, 24. November 2021 auch eine weitere 20:15-Uhr-Folge von "Bares für Rares" geplant. Auf Schloss Drachenburg bieten dann auch wieder Promis Raritäten an. Mit dabei sind diesmal Frank Plasberg und Anne Gesthuysen. Mit dabei sind dieses Mal die Händler Wolfgang Pauritsch, Walter "Waldi" Lehnertz, Fabian Kahl und Daniel Meyer und die Händlerinnen Susanne Steiger und Dr. Elisabeth "Lisa" Nüdling sowie die Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel und die Experten Albert Maier, Sven Deutschmanek, Detlev Kümmel und Colmar Schulte-Goltz.