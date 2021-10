am 12.10.2021 - 14:31 Uhr

Mit nur 2,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und insgesamt weniger als 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauern legte "Guidos Wedding Race" am vergangenen Sonntag einen völligen Fehlstart bei Vox hin. Die eigentlich für den kommenden Sonntag geplante zweite Folge wird somit gar nicht mehr ausgestrahlt, wie aus einer Programmänderung hervorgeht - danach wäre ohnehin erstmal Schluss gewesen. Stattdessen zeigt Vox am Sonntag nun eine alte Folge von "Kitchen Impossible", in der Tim Mälzer gegen Ludwig Maurer antritt. Mit den Widerholungen des Kochwettbewerbs war Vox zuletzt sonntags ziemlich gut gefahren.

Eine Programmänderung gibt es auch für den kommenden Freitag: Dort läuft um 20:15 Uhr nun der Film "Kindsköpfe 2", die beiden eigentlich eingeplanten Folgen von "Law & Order: Special Victims Unit" entfallen. Vox hatte ohnehin schon angekündigt, dass die Serie danach zu RTL Up wandert, wo die Staffel ab dem 16. Oktober samstags um 20:15 Uhr fortgesetzt wird. Nun entfällt angesichts des zuletzt gar unter 2-Prozent-Marke gerutschten Marktanteils also zusätzlich der letzte Vox-Termin, dafür gibt's bei RTLup gleich vier statt drei Folgen am Stück zu sehen.

"Law & Order: SVU" hatte seinerseits übrigens kurzfristig übernommen, nachdem bei Vox schon die neue Staffel von "The Good Doctor" gefloppt war. Hier laufen die aktuellen Folgen aktuell stattdessen bei Vox Up. Vox setzt ab Ende Oktober freitags auf "Princess Charming" und "Die Superzwillinge".