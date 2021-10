Allzu groß war das Vertrauen bei den Verantwortlichen von RTLzwei in den Erfolg der Soap "Waidendorf" wohl von vornherein nicht, schließlich wurden erstmal nur 15 Episoden bestellt. Doch selbst die werden es nicht komplett auf den Bildschirm schaffen, zumindest nicht im klassischen TV: In der kommenden Woche ersetzt man "Waidendorf" auf dem Sendeplatz um 17 Uhr zunächst durch "Was denkt Deutschland?" und ab Dienstag dann durch "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern", knüpft inhaltlich also ans zuvor laufende "Hartz und Herzlich" an. Bei TVNow dürfte es die übrigen Folgen noch zu sehen geben, hier stehen bereits elf Episoden online.

Die sechs bislang ausgestrahtlen Folgen brachten es bei der linearen Ausstrahlung im Schnitt nur auf rund 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich bislang auf rund 1,5 Prozent und lag damit meilenweit unter dem Soll. Verschärft wird die Situation dadurch, dass auch "Köln 50667" unter dem schwachen Umfeld leidet, in der vergangenen Woche lag die Soap mit 4,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ebenfalls unter dem Senderschnitt.