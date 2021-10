Der Schauspieler Ludwig Haas ist im Alter von 88 Jahren verstorben, das hat seine Frau in "Das neue Blatt" bestätigt. Demnach sei Haas an Altersschwäche gestorben. "Ludwig verspürte Druck in der Brust. Die Ärzte setzten ihm einen Stent ein. Ein paar Stunden nach dem Eingriff ging es ihm plötzlich schlechter. Nachts um drei starb er", so seine Frau.

Große Bekanntheit erlangte der Schauspieler als Dr. Ludwig Dressler in der "Lindenstraße". In der ARD-Serie spielte er seit Folge eins im Jahr 1985 mit, seinen Abschied hatte er erst wenige Monate vor dem Ende des einstigen Dauerbrenners. Er war also rund 35 Jahre in der "Lindenstraße" zu sehen. International war Haas auch bekannt als Filmdarsteller von Adolf Hitler. Den Diktator spielte er in den 80er und 90er Jahren in diversen Filmen.