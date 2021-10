Ab dem 31. Oktober wird sonntags ab 17:30 Uhr in Sat.1 wieder gebacken: "Das große Backen" geht dann in die neunte Staffel, Joyn veröffentlicht die nächste Folge jeweils direkt nach TV-Ausstrahlung der vorhergehenden Episode. Die zehn Hobby-Bäckerinnen und -Bäcker begeben sich in der neuen Staffel auf eine kulinarische Weltreise und werden sich unter anderem an American Cheesecake, Fruit Punch Poke Cake aus der Südsee, marokkanische Pastilla aus der arabischen Welt, japanischer Schwammkuchen, südafrikanische Milktarte oder russische Babka versuchen.

Pro Folge stellen sich die Kandidatinnen und Kandidaten jeweils drei Aufgaben. Beurteilt werden die süßen Versuchungen traditionell von Deutschlands Königin der Motivtorte, Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs, dem mehrfachen Patissier des Jahres. Dabei wird künftig das bereits vom Profi-Ableger bekannte Punktesystem eingesetzt: Pro Aufgabe verteilen die beiden jeweils bis zu zehn Punkte. Dabei achten sie auf Geschmack, Technik, Optik und Schwierigkeitsgrad. Das neue System soll die Bewertung auch für die Zuschauer nachvollziehbarer machen.

Am Ende einer Folge muss die Hobbybäckerin oder der Hobbybäcker mit den insgesamt wenigsten Punkten die Show verlassen, wer die höchste Punktzahl einsammeln konnte, bekommt die rote Schürze als Bäcker oder Bäckerin der Woche. Wer die ganze Staffel für sich entscheiden kann, dem winken nicht nur der "Goldene Cupcake", sondern auch 10.000 Euro Siegprämie und ein eigenes Backbuch. In diesem Jahr treten übrigens erstmals genauso viele Männer wie Frauen an - und mit dem 19-jährigen Daniel ist der jüngste Kandidat in der Geschichte der Sendung dabei.

Moderiert wird die von Tower Productions Berlin produzierte Sendung wie immer von Enie van de Meiklokjes. Sie sagt: "Einmal um die ganze Welt und die Taschen voller... Krümel! Auf der Backreise rund um den Globus habe ich alte Leckereien endlich wieder getroffen und neue tolle Rezept-Bekanntschaften gemacht." Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs ergänzen: "In den letzten Monaten mussten viele Fernreisen verfallen. Deswegen haben wir nicht nur Torten, sondern auch Reisehunger. Wir holen uns die Welt ins Backzelt."