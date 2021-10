am 14.10.2021 - 11:01 Uhr

Der von Discovery betriebene Sender TLC wartet ab Ende November mit einer neuen deutschen Eigenproduktiona uf: Immer sonntags um 21:15 Uhr läuft dann "Die Schwarzwald Docs". Dafür wurde in der Dorow Klinik gedreht, in der 23 Ärztinnen und Ärzte für plastische Chirurgie und Dentalmedizin arbeiten, die Menschen zu einem schöneren Äußeren verhelfen wollen.

Es geht also um Brustvergrößerungen, Faceliftings, Six-Packs oder Hollywood-Lächeln. Manche der Patientinnen und Patienten suchen die Klinik wegen fehlende oder schmerzender Zähne, verpfuschter Implantate jeglicher Art oder zurückgebliebener Narben auf. Auch manch Promi findet sich unter den Patientinnen: Model und Rennfahrerin Cora Schumacher oder Reality Sternchen Anastasya Avilova legen sich in den Behandlungszentren in Lörrach und Waldshut-Tiengen unters Messer.

Produziert wird "Die Schwarzwald Docs" im Auftrag von Discovery Deutschland unter der Leitung von Tatiana Laageward, VP Programming & Content und Johanna Thiele, Producer. Als Produktionsfirma zeichnet die Just Five Media GmbH für das Format verantwortlich.