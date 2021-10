In den USA lief die sechste Staffel von "Legends of Tomorrow" diesmal ungewöhnlicherweise erst über die Sommeromante und ging erst Anfang September zu Ende. Nun steht die Deutschland-Premiere dieser 15 neuen Folgen bevor: ProSieben Maxx wird sie ab dem 1. November immer montags um 22 Uhr in Doppelfolgen ausstrahlen. Sie lösen auf diesem Sendeplatz somit "The Flash" ab.

"Legends of Tomorrow" lief zwei Staffeln lang mit sehr mäßigem Erfolg bei ProSieben und wurde dann an ProSieben Maxx abgegeben. Auch dort tut sich die Serie aus Quotensicht allerdings sehr schwer: Die Staffeln 4 und 5, die im letzten Jahr am Stück gezeigt wurden, brachten es nur auf rund 0,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Der Freitagabend steht bei ProSieben Maxx unterdessen weiterhin ganz im Zeichen der Animes. Dort übernimmt am 5. November am späteren Abend die Serie "Astra Lost in Space", die zum ersten Mal im deutschen Fernsehen gezeigt wird. Neun Schüler machen sich darin auf den Weg ins Weltall, um an einem Camp auf einem unbewohnten Planeten teilzunehmen. Doch als sie dort ankommen, werden sie von einer mysteriösen leuchtenden Kugel zu einem anderen Ort der Galaxie transportiert. Auf ihrem Weg zurück zur Erde erfahren sie einiges über sich selbst und die Geheimnisse ihrer Welt.