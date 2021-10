am 14.10.2021 - 16:19 Uhr

Tresor-Geschäftsführer Axel Kühn: "Nach dem Erfolg von "Generation Gap" freuen wir uns sehr, dass wir den First-Look-Deal mit MGM abschließen konnten, der uns einen exklusiven Zugang zu den neuen Non-Scripted-Formaten des Unternehmens bietet. Dadurch wird sichergestellt, dass Tresor weiterhin Zugang zu frischen und hochwertigen Ideen hat." Die Zusammenarbeit umfasst auch in anderen Ländern noch nicht umgesetzt Formate, die man für Sender in Deutschland entwickeln kann.

MGM-Manager Scot Cru lobte die lange und für beide Seiten positive Partnerschaft mit Tresor. Axel und sein Team sind sind Innovatoren und genau die Art von Produzenten, mit denen wir gerne Geschäfte machen. Wir freuen uns auf eine eine engere Zusammenarbeit mit ihnen."

Darüber hinaus hat Tresor auch seinen aktuellen First-Look-Deal mit der südkoreanischen Mediengruppe CJ ENM für Non-Scripted-Formate um weitere zwölf Monate verlängert. Aus dieser Partnerschaft gingen bislang zwei deutsche Produktionen hervor: Für Sat.1 wurde 2020 "United Voices - Das größte Fanduell der Welt" adaptiert, auch die für RTL produzierte Musik-Show "I can see your Voice" entstammt dem CJ ENM-Formatkatalog.