am 18.10.2021 - 12:00 Uhr

Bei Amazon ist noch in diesem Jahr eine neue Serie zu sehen, die von Christian Ulmens und Carsten Kelbers Produktionsfirma Pyjama Pictures verantwortet wird. "Die Discounter" ist eine Mockumentary, die eine Gruppe junger Supermarktmitarbeiter in ihrem Alltag zeigt - von Ladenöffnung bis Feierabend. Am 17. Dezember werden alle zehn Folgen auf einen Schlag veröffentlicht, wobei die Episoden jeweils nur eine Länge von rund 15 Minuten haben.

Inhaltlich geht es konkret um das Supermarkt-Team rund um den Neuen Titus (Bruno Alexander), Peter (Ludger Bökelmann), Flora (Rapperin Nura Habib Omer), Samy (David Ali Rashed), Lia (Marie Bloching) und Pina (Klara Lange) im Feinkost Kolinski in Hamburg Altona. Unter der Leitung von Filialleiter Thorsten (Marc Hosemann) wird es im Supermarkt nie langweilig – Katastrophen und Dramen sind dabei vorprogrammiert. Unzufriedene Kunden, stehlende Mitarbeiter, eine Mäuseplage und schlechte Bilanzen machen den Alltag im Discounter jeden Tag erneut zu einem Tanz auf dem Vulkan. Die verkrampfte stellvertretende Filialleiterin Pina und der hilflose Sicherheitschef Jonas scheinen die Einzigen zu sein, die ein Interesse daran haben, den Laden am Laufen zu halten, doch selbst sie stoßen im alltäglichen Chaos des Supermarkets bald an ihre Grenzen.

"Zusammen mit Pyjama Pictures haben Christian Ulmen und Carsten Kelber eine neue Art deutscher Young-Adult-Serien geschaffen", sagt Christoph Schneider, Geschäftsführer von Prime Video Deutschland. "Zum Teil Mockumentary, teils Improvisation mit einem Comedy-erfahrenen Produktionsteam und einem hochkarätigen Cast an jungen Schauspielern können sich Prime-Mitglieder in den kurzweiligen Episoden von ‘Die Discounter’ auf besonders unterhaltsames Streaming-Erlebnis freuen."

Für Christian Ulmen und Carsten Kelber von Pyjama Pictures ist die Serie in gleich zweifacher Hinsicht eine Premiere. "Unsere erste Produktion für Amazon war zugleich auch der Auftakt einer Zusammenarbeit mit den hochtalentierten Kollegen von Kleine Brüder. Wir hatten bei dieser Arbeit einen Riesenspaß und freuen uns, wenn die Zuschauer:Innen diesen in der Serie wiederfinden!" Für das Drehbuch zeichnen Oskar Belton, Emil Belton und Bruno Alexander von "Kleine Brüder" verantwortlich, sie übernehmen auch Regie und den Schnitt der Serie. Max Mattis (Kleine Brüder) fungiert als Producer, Ina-Christina Kersten als Buch-Producer.

Neben den genannten Schauspielerinnen und Schauspielern sind darüber hinaus auch noch Doris Kunstmann, Wolfgang Michael, Alexander Merbeth und Catrin Striebeck in "Die Discounter" zu sehen. Fahri Yardim und Lisa-Marie Koroll tauchen in Gastrollen auf.