Eine "weihnachtliche Wundertüte für Jung und Alt" verspricht die ARD Zuschauern, die am Freitag, 3. Dezember um 22:15 Uhr mal nicht die "heute-show" im ZDF einschalten, sondern lieber Das Erste. Dort hat die ARD auf einem recht überraschenden Sendeplatz, der sonst mit "Tatort"-Wiederholungen gefüllt wird, eine neue Weihnachtssendung mit Otto Waalkes angekündigt - bei der man schon für den Titel mit Blick auf Wortspiele alles gegeben hat: "Otto Fröhliche - Advent, Advents mit Otto und Friends".

Otto Waalkes schlüpft darin in die Rolle des Hausherrn, der mit den Vorbereitungen fürs Fest beschäftigt ist, als ein Überraschungsgast nach dem Anderen an der Tür klingelt. zu diesen gehört beispielsweise Florian Silbereisen, der mit Otto zusammen den Song "Waalkes in the Winter Wonder Land" zum Besten gibt, während Bülent Ceylan bekannte Weihnachtslieder im Hardrock-Stil singen wird. Stephanie Heinzmann, Mark Foster, Max Raabe und das Palastorchester musizieren ebenfalls mit Otto.

Andere Gäste wie Uschi Glas, Dieter Hallervorden und Tahnee spielen in unterschiedlichen Sketchen mit. Obendrein präsentiert Judith Rakers weihnachtliche Nachrichten, es wird "Germany's Next Top-Weihnachtsmann" gesucht, ein Weihnachtsmärchen dargeboten und ein Weihnachtsquiz gespielt. Weitere Mitwirkende dabei sind Oliver Pocher, Hugo Egon Balder, Freshtorge, Matze Knop, Mirja Boes, Yared Dibaba, Gloria Terzic, Urs Rechn, Martin Schneider, Hans Werner Olm und Friedrich Liechtenstein. Auch die Ottifanten Dings und Bums und das von Otto gesprochene Faultier "Sid" kommen zu einem Auftritt.

Produziert wird die 90-minütige Sendung von Kimmig Entertainment.