am 20.10.2021 - 13:14 Uhr

Arte wird die neunteilige Fernsehserie "Nona und ihre Töchter" ab Ende November ausstrahlen. Vom 25. November an soll die Produktion mit deutsch-französischer Besetzung zunächst in der Arte-Mediathek zum Abruf bereitstehen. Im TV-Programm zeigt Arte die Serie ab dem 2. Dezember donnerstags um 21:00 Uhr.

Im Zentrum der Handlung steht die 70-jährige Nona (Miou-Miou). Sie ist Feministin, hat ihre Drillingstöchter allein aufgezogen und sich ihr Leben lang für die Rechte von Frauen eingesetzt. Nun sind ihre Töchter erwachsen, und Nona genießt ihr unabhängiges Leben in vollen Zügen - bis sie plötzlich erfährt, dass sie im fünften Monat schwanger ist. Was es mit dieser mysteriösen Schwangerschaft auf sich hat, stürzt Nonas überforderte Familie in ein chaotisches Abenteuer.

Auf deutscher Seite sind Barnaby Metschurat und Rüdiger Vogler in der Serie zu sehen, hinter der unter anderem die Produktionsfirma Gaumont Télévision steht. Regie führt Valérie Donzelli, die zusammen mit Clémence Madeleine-Perdrillat auch das Drehbuch schrieb.