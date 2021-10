"Wir kennen und schätzen die Arbeit der Magic Eye seit vielen Jahren. Als sich nun die Option ergeben hat, das Unternehmen zu übernehmen, mussten wir nicht lange überlegen. Wir freuen uns sehr über das neuste Mitglied unserer MMC-Familie und haben für die Zukunft viel vor", kommentiert MMC-Geschäftsführer Jens Wolf die vollständige Übernahme des Unternehmens, mit der die MMC ihre Expertise im Bereich Post-Produktion ausbaut. Der Bedarf in diesem Bereich sei in den letzten Jahren stetig gewachsen.

Ein Stellenabbau ist mit der Übernahme nicht verbunden: Die MMC Group will alle Mitarbeiter von Magic Eye übernehmen und hält auch am bisherigen Büro am Kölner Neumarkt fest. "Der zentrale Standort der Magic Eye in der Innenstadt ist äußerst attraktiv und wir freuen uns, dass wir künftig neben unserem bekannten Gelände in Ossendorf auch ein zentrales Büro in bester City-Lage haben werden", so Wolf, der von nun an gemeinsam mit MMC-Geschäftsführer Ilya Piontek die Geschäftsführung der Magic Eye verstärkt.

"Ich freue mich, dass Jens Wolf und llya Piontek unser Herzensprojekt, die Magic Eye, nun tatkräftig unterstützen. Die Zusammenarbeit bietet uns und unseren Mitarbeitenden gewaltige Entwicklungschancen. Wir setzen schon jetzt gemeinsame Projekte um, daran knüpfen wir an", kommentiert Karim Durra, einer der beiden Magic Eye-Gründer den Verkauf. Florian Peters wird als Leiter Post-Produktion nun zusätzlich zu seinem Engagement in der Magic Eye künftig die gesamte Post-Produktion der MMC Gruppe leiten. "Eine der ersten Aufgaben wird sein, unsere beiden Standorte technisch anzubinden und darauf aufbauend neben unserem klassischen Geschäft auch neue Produktionsmethoden anzubieten", so Peters.