am 20.10.2021 - 15:54 Uhr

ZDFneo lässt derzeit in Kopenhagen eine achtteilie Crime-Serie namens "Elvira" drehen, die auf der Roman-Trilogie von Anne-Sophie Lunding-Sørensen basiert. Hauptfigur ist die übergewichtige Mittdreißigerin Elvira (Sara Klein), die in einer kleinen Wohnung im sozial-schwachen Bezirk Sydhavn lebt und sich mit Aushilfsjobs tapfer durchschlägt.

Erzählt wird, wie Elvira im Laufe der Zeit über sich selbst hinauswächst - ganz im Sinne des "Female Empowerment" macht sie eine mitreißende Entwicklung durch. Dabei pflegt sie eigentlich nur zu wenigen Menschen einen engen Kontakt. So etwa zu ihrem Zwillingsbruder Sixten (Anton Hjejle) und zum Polizisten Køster (Peter Plaugborg), der nebenbei und heimlich ein "saugeiles" Bordell betreibt, in dem Elvira am Empfang arbeitet. Als Candy, eine Prostituierte aus dem Bordell, verschwindet, verlässt Elvira ihre Komfortzone und sucht nach ihr. Begleitet wird sie dabei von Henry (Morten Brovn), einem unglücklichen Alleinerben einer reichen Familie, der Candy regelmäßig gebucht hat, um mit ihr zu reden.

ZDFneo verspricht eine "Mischung aus "Character-Crime-Drama, gepaart mit Scandi-Charme". Bei "Elvria" handelt es sich um eine internationale Koproduktion, die der deutsche Sender zusammen mit Viaplay (Nent) macht. Realisiert wird die Serie von SAM Productions unter der Leitung von Produzentin Meta Louise Foldager Sørensen. Sara Namer und Johannes Rothaus Nørregaard sind die Producer. Die ZDF-Redaktion haben Katharina Kremling und Maik Platzen.

Gedreht wird voraussichtlich noch bis Anfang Januar kommenden Jahres. Wann genau die neue Crime-Serie den Weg ins ZDFneo-Programm und in die ZDF-Mediathek finden wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.