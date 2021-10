Vox hat die Fortsetzung der neuen Kochshow "Mälzer und Henssler liefern ab!" angekündigt. Im neuen Jahr soll es frische Folgen geben, bislang war erst eine Ausgabe zu sehen - die war dafür sehr erfolgreich. Bei der Premiere Mitte September sahen mehr als eineinhalb Millionen Menschen am Sonntagabend zu, der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag bei 11,1 Prozent.

Eine zweite Ausgabe des neuen Formats wird Vox am kommenden Sonntag, den 24. Oktober, ausstrahlen. Bei Vox glaubt man aber offensichtlich so sehr an das Format, dass man diese Ausstrahlung gar nicht erst abwartet und die Show direkt in die Verlängerung schickt. Wie viele Ausgaben Endemol Shine Germany für 2022 produzieren wird, ist nicht klar.

In "Mälzer und Henssler liefern ab!" treten die beiden genannten TV-Köche in einem Koch-Wettstreit in ihrem gemeinsamen Pop-Up-Lieferdienst gegeneinander an. Für wen sie kochen, erfahren Mälzer und Henssler in dem Format erst, wenn es schon zu spät ist: Ob für eine sechsköpfige Großfamilie, eine Geburtstagsfeier mit Freundinnen, die Belegschaft eines chinesischen Restaurants oder ein altes Ehepaar - wer sich hinter der Bestellung verbirgt, sehen sie erst bei der Übergabe ihrer Gerichte an der Haustüre, denn die beiden Spitzenköche liefern das Essen auch höchstpersönlich aus.

Steffen Henssler hat unterdessen nicht nur bei Vox zu tun. So pilotiert die ARD aktuell ein Daytime-Kochformat mit ihm (DWDL.de berichtete). Ob es das jemals auf die Bildschirme schafft, ist noch unklar. In jedem Fall will man offenbar ausprobieren, wie sich eine solche Kochsendung mit Henssler anfühlt. 2022 könnte der TV-Koch dann nicht mehr nur bei Vox auftauchen.