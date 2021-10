© RTL

Bei "Echt jetzt?!" soll Ilka Bessin nach RTL-Angaben die "größten Absurditäten in unserem Land" auseinandernehmen. Gemeinsam mit Gästen und wechselnden Sidekicks berichtet sie über Auswüchse der Bürokratie und testet verbraucherjournalistisch die neuesten Produkte und Erfindungen der Industrie - "immer mit Augenzwinkern und ganz viel Humor, aber immer auch mit aufklärerischem Anspruch", verspricht der Sender, der nach wie vor auf der Suche nach einem erfolgsversprechenden Rezept am Nachmittag ist.

In Windschatten des neuen Formats mit Ilka Bessin startet am 15. November darüber hinaus auch das neue "Die Retourenprofis", los geht’s hier immer um 15:45 Uhr. Darin geht’s, der Name verrät es schon, um die vielen Millionen Artikel, die von den Menschen in diesem Land an die Verkäufer zurückgeschickt werden. Diese Retourenware ist echtes Händlergold, denn mit dem gewinnbringenden Weiterverkauf zeigt sich, wer in Sachen Rückläufer den richtigen Riecher hatte. Bei "Die Retourenprofis" liefern sich verschiedene Händler genau bei diesem Verkauf einen Wettstreit. Die Frage ist: Wer macht mit seiner Palette den größten Gewinn? Produziert wird das Format von Endemol Shine Germany, die Bessin-Show verantwortet Filmpool Entertainment.

"Chartshow" sonntags, neues Promi-"WWM"

Spannend ist aber auch, was RTL nun auch für die November-Primetime angekündigt hat. So wird man am Sonntag, den 14. November, zur besten Sendezeit eine neue Ausgabe der "Ultimativen Chartshow" zeigen, inhaltlich beschäftigen sich Oliver Geissen und seine Gäste dann mit den erfolgreichsten Hits des Jahres, was insofern kurios ist, als dass das Jahr noch nicht einmal ansatzweise vorbei ist. Normalerweise lief das Format in der Vergangenheit immer am Freitagabend, da ist derzeit aber "Ninja Warrior Germany" zu sehen. Im August gab es ein Experiment am Samstagabend, mit nur 9,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lief das aber wenig erfolgreich. Nun also der Versuch am Sonntag.

Am 13. November wird RTL ab 22:15 Uhr zudem ein neues "Boys, Boys, Boys"-Special von "Take Me Out" zeigen, eine Woche später gibt’s eine zweite Sonderausgabe zu sehen. Moderiert wird das dann erstmals von Jan Köppen. Im Rahmen des Spendenmarathons zeigt RTL am 18. November ab 20:15 Uhr zudem ein neues Promi-Special von "Wer wird Millionär?". Wer auf dem Stuhl gegenüber von Günther Jauch Platz nehmen wird, ist aber noch unbekannt.