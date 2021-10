am 25.10.2021 - 11:00 Uhr

Als Netflix und Vodafone Deutschland im Frühjahr eine vertiefte Zusammenarbeit ankündigten, die etwa gemeinsame Marketingkooperationen, integrierte Produktangebote und mehr Komfort für die Kunden bei der Abrechnung vorsah, hielt man sich mit Details noch bedeckt. Nun hat man aber ein konkretes Angebot präsentiert: Ab dem 2. November bietet Vodafone einen GigaTV-Tarif an, der Netflix bereits inkludiert.

Monatlich werden bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten im ersten halben Jahr dann 19,99 Euro, in der Folgezeit 25,99 Euro an. Damit liegt der Aufpreis fürs Netflix-Standard-Abo im Vergleich zum normalen "Giga TV" in den ersten sechs Monaten bei zehn Euro, danach bei elf Euro - die Ersparnis im Vergleich zu einer separaten Buchung somit zunächst drei und dann zwei Euro im Monat. Optional ist auch ein Upgrade aufs Netflix-Premium-Abo für 5 Euro zusätzlich möglich - das entspricht auch dem Preisunterschied bei den Standard-Tarifen von Netflix. Wer bereits Netflix-Kunde ist, kann seinen Account auch im Nachhinein mit dem Vodafone-Account verknüpfen.

Auch Nutzerinnen und Nutzern von Amazon Prime Video bietet Vodafone künftig mehr Komfort und integriert die App auf den GigaTV-Set-Top-Boxen. Der Vertrag wird hier weiter direkt mit Amazon Prime Video zu den üblichen Konditionen geschlossen.

Und noch eine Änderung gibt's für Bestandskunden in NRW, Hessen und Baden-Württemberg, die dort noch eine Horizon-Box zu Hause stehen haben: Ab Frühjahr 2022 werden diese nach und nach ein Software-Update erhalten, das die Horizon-Welt durch GigaTV ersetzt, bis Herbst 2022 soll dieser Vereinheitlichungs-Prozess mit dem übrigen Vodafone-Netz dann abgeschlossen sein.