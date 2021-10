Die Auswanderer Manu und Konny Reimann haben schon eine beachtliche Reise durch die deutsche Fernsehlandschaft hinter sich: Über viele Jahre waren sie zunächst immer wieder Thema im RTL-Magazin "Extra", später dann Teil von "Goodbye Deutschland" bei Vox, ehe sie 2013 ihren Einstand bei RTLzwei gaben, wo sie seither regelmäßig in "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben" zu sehen sind. Erst in der vergangenen Woche startete die neue Staffel mit guten Quoten.

Es wird allerdings auch die Abschiedstour bei RTLzwei sein - denn ihre neue TV-Heimat finden die Auswanderer, die inzwischen auf Hawaii leben künftig bei Kabel Eins. "Es gibt wohl kaum deutsche TV-Gesichter, die so gut zu Kabel Eins passen wie die Reimanns", sagt Senderchef Marc Rasmus. "Manu und Konny sind maximal authentisch, bodenständig und haben größten Unterhaltungswert. Sie leben ihre Träume und wurden mit ihrer humorvollen und geradlinigen Art zu Kultfiguren. Nun kommt zusammen, was zusammengehört. Willkommen zuhause bei Kabel Eins, Manu und Konny!"

Auch Konny Reimann hat warme Worte für seinen neuen Sender: "Endlich zuhause! Wir ziehen zwar nicht wieder nach Hamburg, aber wir haben endlich eine TV-Heimat gefunden, die wir uns immer gewünscht haben." Bei Kabel Eins heißt das Format, bei denen die Reimanns wie üblich mit Kameras bei ihren handwerklichen Herausforderungen und generell in ihrem Leben begleitet werden, künftig "Willkommen bei den Reimanns", los gehen wird es schon im Januar 2022, zu sehen sein wird es sonntags um 20:15 Uhr. Produzieren wird Joker Pictures, hinter dem RTLzwei-Format stand noch just5media.

Ebenfalls im Januar - und zwar konkret am Donnerstag, 6. Januar - startet Kabel Eins zudem ein schon im Sommer angekündigtes Format mit einem seiner bekanntesten Sendergesichter: Frank Rosin. Dort steht dann "Rosins Heldenküche - Letzte Chance Traumjob" auf dem Programm. Zehn junge Menschen ohne Job - teils vorbestraft, teils drogenabhängig, teils Schulabbrecher - nehmen darin an einem zweimonatigen "Gastro-Bootcamp" teil, als Lohn winkt die Ausbildung zur Köchin oder zum Koch in einer Top-Gastronomie, für einzelne sogar bei Rosin selbst. In jeder Woche erhält einer der Teilnehmenden schon die Chance auf einen Praktikumstag in einer Top-Küche, der schwächste muss hingegen gehen. Unterstützung bekommt er dabei von bekannten Spitzenköchen wie Alexander Kumptner, The Duc Ngo oder Andreu Genestra, Daniel Georgiev und Georg Broich. Produziert wird das Format von Redseven Entertainment.

Schon im November stehen zudem noch zwei andere Neustarts auf dem Programm: Ab dem 18. November zeigt Kabel Eins die Langzeit-Doku "Berlin hinter Gittern", für die in allen sieben Gefängnissen der Hauptstadt gedreht wurde. Drei Monate lang begleiteten die Kameras sieben Anwärterinnen und Anwärter bei der Ausbildung zu Justizvollzugsbeamten. Sonntags gibt's ab dem 28. November "Deutschlands beste Miniaturbauer" zu sehen. Fünf Teams bauen, basteln und tüfteln darin, um ihre persönliche Miniaturwelt zu erschaffen. Den Siegern winkt als Preis eine temporäre Ausstellungsfläche im Miniatur Wunderland Hamburg. Mit dem Format kehrt übrigens auch Tine Wittler auf den Bildschirm zurück, die Teil der Jury sein wird.