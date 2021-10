am 26.10.2021 - 15:57 Uhr

Gerade einmal eine halbe Million Menschen ab drei Jahren verfolgten am zurückliegenden Sonntagabend die erste neue Folge des Kuppelformats "Bachelor in Paradise", das mit seiner dritten Staffel schon nicht mehr für eine 20:15-Uhr-Ausstrahlung in Frage kam, sondern sonntags gegen 22:25 Uhr debütierte. Mit gerade einmal 5,1 Prozent Zielgruppen-Marktanteil erwies sich diese Programmierung als nicht erfolgreich. Und prompt reagiert RTL.





"Bachelor in Paradise" ist zeitunabhängig beim Streamingdienst TVNow abrufbar, der in der kommenden Woche in RTL+ umbenannt wird.