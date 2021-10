In Köln-Deutz stehen die Pittermännchen schon kalt: In der kommenden Woche wird am 4. November wird das bisherige TVNow zu RTL+ und rückt so nochmal deutlich stärker ins Zentrum der Strategie. Der Streamingdienst von RTL wartet dann schließlich nicht nur mit einem neuen Namen auf, sondern auch einem ganzen Schwung neuer Inhalte. Aushängeschild ist dabei fraglos die neue Serie "Glauben" von Ferdinand von Schirach. Dass die Serie später auch im Free-TV laufen würde, war klar und gehört zum Geschäftsmodell der RTL-Gruppe - etwas überraschend ist allerdings, wie schnell es diesmal geht.

So hat Vox angekündigt, schon am Mittwoch, 1. Dezember nachzuziehen. Dann gibt's vier Folgen des Sechsteilers am Stück zu sehen, die restlichen beiden laufen dann eine Woche später am 8. Dezember. Im Anschluss an das Finale der Serie wird ab 22:15 Uhr dann auch noch die zugehörige Doku "Empörung - Der Skandal von Worms" gezeigt, die bei RTL+ ebenfalls schon ab dem 4. November zum Abruf bereit steht.

Die Serie mit Peter Kurth und Narges Rashidi in den Hauptrollen basiert auf dem Jusitzskandal um die Wormser Missbrauchsprozesse in den 90er Jahren, an deren Ende alle Beteiligten freigesprochen wurden und transportiert diese Geschichte in die heutige Zeit, in der öffentliche Debatten sich zunehmend in die Sozialen Medien verlagert haben, wo nicht selten Empörung, Hass und Hysterie eine Auseinandersetzung mit komplexen Themen verhindert. (Mehr zur Serie an dieser Stelle).

Neben der fiktionalen Serie und der Doku hat die Audio Alliance auch noch einen Podcast zu "Glauben" produziert, der exklusiv auf dem RTL-Portal Audio Now erscheint. In neun Episoden und aus drei Perspektiven berichten Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen, Richter Hans Eberhard Lorenz sowie Rechtspsychologe Prof. Dr. Max Steller aus ihrem jeweils eigenen Blickwinkel über die Wormser Prozesse. So tauchen die Hörer:innen nach und nach in die unfassbare Geschichte aus Verdacht und angeblicher Schuld ein. Der Podcast erzählt auch, wann die Zweifel begannen und wie der Fall eine Wendung fand. Je drei Podcast Folgen erscheinen am 4. November., 17. November und 2. Dezember.