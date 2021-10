Am 12. November feiert die neue Comedyserie "Aus die Maus" von Servus TV ihre Premiere im Rahmen des Seriencamps in München, ab dem 7. Dezember folgt dann die TV-Ausstrahlung: Servus TV zeigt die acht Folgen immer dienstags um 20:15 Uhr. Mit Uli Brée steckt nicht nur der "Vorstadtweiber"-Autor, der hier sein Regie-Debüt gibt, hinter der Serie, mit Nina Proll übernimmt eine dieser "Vorstadtweiber" auch die Hauptrolle. Zudem gibt's eine ganze Reihe namhafter Gaststars wie Maria Furtwängler, Ralf Bauer und Gregor Bloéb.

Nina Proll spielt in der Serie die Schauspielerin Bianca M. Patzelsperger, die in der Erfolgs-Serie "Die Klinik am See" als allseits beliebte "Schwester Erika" zu sehen war. Doch nach einem medialen Skandal fiel Bianca nicht nur aus der Serie, sondern auch auf den harten Boden der Tatsachen: Unvermittelbar und pleite blieb ihr nur, das Angebot ihrer Fanclubvorsitzenden Uschi anzunehmen – ein Job in der Tierbestattung "Aus die Maus". Da ist es nicht gerade hilfreich, dass der gescheiterte Star so gar kein Herz für Tiere hat. Auch Menschen mag sie nicht besonders. Zu sehr haben sie Bianca immer wieder enttäuscht. Nun kümmert sich die einst gefeierte Schauspielerin eher widerwillig um die Trauerangelegenheiten der Hinterbliebenen und trifft dabei jedes Mal auf eine ganz eigene Verbindung zwischen Herr und Gescherr.

"'Aus die Maus' ist lustig, berührend, ganz nah am Leben und immer wieder mit einem Hauch an Lebensweisheit versehen", so Ulri Brée über sein Regiedebüt. Der Sender beschreibt die Serie als "ebenso charmant wie leicht skurril und trocken-humorig".