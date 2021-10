Die Olympischen Sommerspiele in Japan liegen gerade Mal 80 Tage zurück, da stehen die Olympischen Winterspiele in China bereits vor der Tür, in 100 Tagen soll es in Peking los gehen. Eurosport sammelt angesichts dessen bereits wieder sein Team zusammen. Verlängert hat man dafür den Vertrag mit Fabian Hambüchen, der Vertrag umfasst hier nicht nur die kommenden Spiele, sondern auch Olympia 2024 in Paris.

Nachdem Hambüchen bei den Sommerspielen die Show "Big in Japan" als Co-Gastgeber moderierte, soll er auch bei den kommenden Winterspielen wieder in die Moderationsrolle schlüpfen und nach dem Live-Geschehen die tägliche Olympia-Show bei Eurosport präsnetieren. Zudem versucht sich der ehemalige Kunstturner in der "Hambüchen-Challenge" unter Anleitung aktiver Olympia-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer in der Ausübung diverser Wintersportarten wie Rodeln, Eisschnelllauf oder Biathlon und soll darin Sportstars herausfordern.

Fabian Hambüchen: "Ich freue mich auf meine dritten Olympischen Spiele als Teil der Eurosport-Familie. Die Spiele von Peking werden wieder ein anderes Gesicht haben und andere Voraussetzungen für die Berichterstattung bereithalten. Wir werden erneut versuchen, den Geist von Olympia und die Emotionen, die die Winterspiele entfachen, greifbar zu machen und den Fans und Zuschauern tiefe Einblicke in diese ganz eigene Welt der Spiele zu vermitteln."

In die Riege der Expertinnen reiht sich bei den kommenden Spielen zudem auch wieder Anni Friesinger-Postma ein. Die dreimalige Olympiasiegerin begleitet als Co-Kommentatorin die Wettkämpfe im Eisschnelllauf und soll in der anschließenden Touchscreen-Analyse aufzeigen, wo die entscheidenden Hundertstel im Kampf um die Medaillen gewonnen oder verloren wurden. Sie erklärt: "Es ist toll, nach vier Jahren wieder Teil dieses einzigartigen Eurosport-Teams sein zu können. Neben aller Professionalität in der Produktion spürt man bei allen die Leidenschaft für den Sport, die auch ich den Fans in Deutschland gerne näher bringen möchte. Olympische Spiele bleiben für uns Sportler das größte Highlight, und ich freue mich sehr, dass ich nach den vielen unvergesslichen Olympia-Momenten, die ich selbst erleben durfte, auch in Peking dabei sein kann, wenn andere Sportlerinnen und Sportler die olympische Geschichte weiterschreiben."

Daneben gehören die aus den Weltcup-Übertragungen bekannte Expertinnen und Experten zum Team, darunter Skisprung-Olympiasieger Martin Schmitt, der frühe Slalom-Weltmeister Frank Wörndl, der ehemalige Langlauf-Bundestrainer Jochen Behle oder Hans-Peter Pohl, Olympiasieger in der Nordischen Kombination.

Gernot Bauer, Head of Sports bei Eurosport Deutschland: "Die Expertise ehemaliger Athletinnen und Athleten hat einen hohen Stellenwert in unserer Berichterstattung. Niemand kann glaubwürdiger über Ausnahmesituationen wie die Olympischen Spiele sprechen als Menschen, die so etwas selbst erlebt haben. Mit Anni Friesinger-Postma gewinnen wir nicht nur eine ausgewiesene Eisschnelllauf-Expertin dazu, sondern eine Frau, die mit ihrer Erfahrung und ihrem Charisma eine Botschafterin des Wintersports über den Eisring hinaus darstellt. Es freut mich ganz besonders, dass wir die Arbeit mit Fabian Hambüchen bis zu den Olympischen Spielen in Paris fortsetzen können. Seine Begeisterungsfähigkeit für jede Art von Sport, seine offene und direkte Art Dinge anzusprechen und seine absolute Professionalität repräsentieren die Eurosport-DNA perfekt."